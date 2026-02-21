Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив

© Facebook Сдружение “Ангели на Пътя" организира нов протест след тежка катастрофа на Околовръстния път в Пловдив, в която загина семейство от трима души.



Протестът ще се проведе на 24 февруари (вторник) от 9:30 ч. пред Районен съд – Пловдив. На същата дата ще се проведе първото съдебно заседание по делото.



Припомняме, че на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път в Пловдив едно семейство беше погубено в тежка катастрофа. Тодор, Мария и Теодора загубиха живота си, а малката им дъщеря остана без родители.



Близки и приятели призовават всички съпричастни хора да присъстват в подкрепа на семейството и в памет на жертвите.



Протестиращите имат искания за бърз и справедлив процес и присъда, която отразява тежестта на случилото се.