|Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
Протестът ще се проведе на 24 февруари (вторник) от 9:30 ч. пред Районен съд – Пловдив. На същата дата ще се проведе първото съдебно заседание по делото.
Припомняме, че на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път в Пловдив едно семейство беше погубено в тежка катастрофа. Тодор, Мария и Теодора загубиха живота си, а малката им дъщеря остана без родители.
Близки и приятели призовават всички съпричастни хора да присъстват в подкрепа на семейството и в памет на жертвите.
Протестиращите имат искания за бърз и справедлив процес и присъда, която отразява тежестта на случилото се.
