Протест ще се проведе в Пловдив

© В понеделник, 16 февруари, от 12 часа ще се проведе протест пред Съдебната палата в Пловдив. Хората ще са съберат за да кажат, че са против евентуалната промяна на мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев.



Жителите на Пловдив и областта са против желанието на защитниците му за домашен арест.



"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си-убиец под домашен арест. Нека с общи усилия не допуснем такава несправедливост.", казват още те.



Припомняме, че преди дни Окръжен съд - Бургас остави без уважение искането на Никола Бургазлиев, направено чрез неговите защитници, за изменение на мярката му за неотклонение в по-лека и потвърди вече взетата спрямо него "Задържане под стража“.



Несебърлията е обвиняем за тежкия инцидент при който на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострадаха пловдивчанката Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт.



4-годишният Мартин беше транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява и е със 100% ТЕЛК.



За извършеното от Бургазлиев престъпление се предвижда наказание от тринадесет до двадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор, тъй като случаят е характеризиран като особено тежък.