|Протест ще се проведе в Пловдив
Жителите на Пловдив и областта са против желанието на защитниците му за домашен арест.
"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си-убиец под домашен арест. Нека с общи усилия не допуснем такава несправедливост.", казват още те.
Припомняме, че преди дни Окръжен съд - Бургас остави без уважение искането на Никола Бургазлиев, направено чрез неговите защитници, за изменение на мярката му за неотклонение в по-лека и потвърди вече взетата спрямо него "Задържане под стража“.
Несебърлията е обвиняем за тежкия инцидент при който на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострадаха пловдивчанката Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт.
4-годишният Мартин беше транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява и е със 100% ТЕЛК.
За извършеното от Бургазлиев престъпление се предвижда наказание от тринадесет до двадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор, тъй като случаят е характеризиран като особено тежък.
