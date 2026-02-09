Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг

© Окръжен съд - Бургас не уважи искането на защитата на Никола Бургазлиев да бъде освободен от ареста, за да завърши своето образование, предаде репортер на Burgas24.bg.



Бургазлиев поиска изменение на мярката му в по-лека - парична гаранция или “Домашен арест". "От деня, в който стана инцидентът, не съм спирал да мисля за него. Ако можех да върна времето назад, щях да го направя. Ако имам възможност да бъда на свобода и да работя, всички изкарани пари ще давам на Марти. Моля за по-лека мярка. Винаги съм съдействал на органите на реда и ще продължа да го правя. Искам само да бъда до семейството си“, каза в съдебната зала Бургазлиев.



Като свидетел на днешното заседание бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда. Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.



"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор. Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти преди началото на заседанието адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.



"Жалбата е несъстоятелна. Твърдението на защитата, че не може да продължи образованието не е адекватна", казаха от прокуратурата. От там добавиха, че с разрешение на директора е позволено на Никола да бъде посещаван от преподаватели, а така да продължи обучението си. Според обвинението има възможност Никола да се укрие, ако излезе от ареста.



