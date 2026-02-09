ИЗПРАТИ НОВИНА
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
Автор: Иван Сотиров 17:12
©
Окръжен съд - Бургас не уважи искането на защитата на Никола Бургазлиев да бъде освободен от ареста, за да завърши своето образование, предаде репортер на Burgas24.bg.

Бургазлиев поиска изменение на мярката му в по-лека - парична гаранция или “Домашен арест". "От деня, в който стана инцидентът, не съм спирал да мисля за него. Ако можех да върна времето назад, щях да го направя. Ако имам възможност да бъда на свобода и да работя, всички изкарани пари ще давам на Марти. Моля за по-лека мярка. Винаги съм съдействал на органите на реда и ще продължа да го правя. Искам само да бъда до семейството си“, каза в съдебната зала Бургазлиев.

Като свидетел на днешното заседание бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда. Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.

"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор. Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти преди началото на заседанието адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.

"Жалбата е несъстоятелна. Твърдението на защитата, че не може да продължи образованието не е адекватна", казаха от прокуратурата. От там добавиха, че с разрешение на директора е позволено на Никола да бъде посещаван от преподаватели, а така да продължи обучението си.  Според обвинението има възможност Никола да се укрие, ако излезе от ареста.

Повече четете в нашата тема! 


Още по темата: общо новини по темата: 78
09.02.2026 Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
09.02.2026 Никола Бургазлиев пред съда: Ако мога да работя - всички изкарани пари ще давам на Марти
09.02.2026 Класната на Бургазлиев в съдебната зала: Всички колеги имат положително отношение към него
09.02.2026 Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настояват виновникът да остане в ареста
09.02.2026 Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг - делото още не е в
съда
03.02.2026 Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петроха...
15:53 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:15 / 09.02.2026
Цветан Такев: С мен се свърза Иво Калушев и ми каза "Събери някол...
15:04 / 09.02.2026
Неразбориите с етикетите в някои магазини допълнително объркват к...
15:07 / 09.02.2026
Никола Бургазлиев пред съда: Ако мога да работя - всички изкарани...
15:21 / 09.02.2026
Meteo Balkans: След 15.00-16.00 часа шофирайте внимателно по прох...
14:44 / 09.02.2026

