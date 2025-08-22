© Plovdiv24.bg виж галерията Днес, 22 август 2025 г., Районна прокуратура-Пловдив разпореди проверка, след като се самосезира по публикация в Plovdiv24.bg във връзка с това, че в района на бившия екарисаж в Пловдив са открити изоставени умъртвени животни и има опасност от замърсяване на околната среда.



Дадени са указания и е възложено на органите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив.



Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.