|Прокуратурата се намесва след разкритията на Plovdiv24.bg
Дадени са указания и е възложено на органите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив.
Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.
