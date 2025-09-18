© Настояваме Рангел Бизюрев да бъде осъден по първоначално повдигнатото му обвинение /убийство с особена жестокост/ и да получи наказание доживотен затвор, това сподели пред репортер на Plovdiv24.bg. заместник-апелативен прокурор Йорданка Тилова.



Тя обясни, че държавното обвинение обжалва частта от решението на Окръжния съд, с което Рангел е оневинен за това убийството да е извършено с особена жестокост.



"Не смятам, че става въпрос за средна телесна повреда. Категорично се касае за убийство",заключи тя.



Припомняме, че делото на Бизюрев пред Апелативен съд Пловдив бе отложено заради неявяването на адвокатите на майката на убития Митко Атанаска Бакалова.



Процесът е отложен за ноември. През април Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.



