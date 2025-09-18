ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата настоява за доживотен затвор за Бизюрев
Тя обясни, че държавното обвинение обжалва частта от решението на Окръжния съд, с което Рангел е оневинен за това убийството да е извършено с особена жестокост.
"Не смятам, че става въпрос за средна телесна повреда. Категорично се касае за убийство",заключи тя.
Припомняме, че делото на Бизюрев пред Апелативен съд Пловдив бе отложено заради неявяването на адвокатите на майката на убития Митко Атанаска Бакалова.
Процесът е отложен за ноември. През април Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.
