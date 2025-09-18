ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Прокуратурата настоява за доживотен затвор за Бизюрев
Автор: Ивет Калчишкова 19:47Коментари (0)589
©
Настояваме Рангел Бизюрев да бъде осъден по първоначално повдигнатото му обвинение /убийство с особена жестокост/ и да получи наказание доживотен затвор, това сподели пред репортер на Plovdiv24.bg. заместник-апелативен прокурор Йорданка Тилова.

Тя обясни, че държавното обвинение обжалва частта от решението на Окръжния съд, с което Рангел е оневинен за това убийството да е извършено с особена жестокост.

"Не смятам, че става въпрос за средна телесна повреда. Категорично се касае за убийство",заключи тя.

Припомняме, че делото на Бизюрев пред Апелативен съд Пловдив бе отложено заради неявяването на адвокатите на майката на убития Митко Атанаска Бакалова. 

Процесът е отложен за ноември. През април Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.



Още по темата: общо новини по темата: 251
18.09.2025 Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
18.09.2025 Майката на убития Митко: Това не е нормално
10.09.2025 Бизюрев иска по-малка присъда, дали ще я получи?
22.04.2025 Атанаска Бакалова: Смъртоносният удар е нанесен от Борислав Динков, а не от Рангел Бизюрев
05.04.2025 Атанаска Бакалова: Качествени хора ще бъдат убивани. С това правосъдие дотук се докарахме
04.04.2025 Окръжна прокуратура в Пловдив с протест срещу присъдата на Бизюрев
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама з...
20:11 / 18.09.2025
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Шефът на АПИ попари шофьорите, които обичат да натискат повечко г...
19:35 / 18.09.2025
Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
15:45 / 18.09.2025
Пловдивчанка: Или са некадърни, или го правят нарочно!
17:26 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Санирането на сградите
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: