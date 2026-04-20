Програма за честванията в Пловдив на 150 години от избухването на Априлското въстание:

20 април 2026 г., понеделник

10.30 – 12.00 ч. Шествие и поднасяне на венци и цветя

В шествието ще вземат участие ученици от пловдивските училища ОУ "Душо Хаджидеков“, ОУ "Кочо Честименски“ и ОУ "Васил Петлешков“, преподаватели, официални лица и членове на Пловдивски общински комитет "Васил Левски“. Маршрут на шествието:

10.30 ч. – начало от площад "Съединение“

10.45 ч. – паметна плоча до подлеза на бившата аптека "Марица“, в памет на 254 българи, намерили своята мъченическа смърт в затвора "Таш капия“. Разказ на Калоян Станчев, уредник в РИМ – Пловдив.

11.15 ч. – паметна плоча на Братя Свещарови до Джумая джамия. Там е отбелязана датата 22 април 1876г., когато недалеч от мястото - на старата "Узун чаршия", пламват дюкяните на Кочо Честименски и братя Свещарови – членове на Революционния комитет в града, събитие послужило като сигнал за обявяване на Априлското въстание в гр. Пловдив. Разказ на г-жа Живка Иванова, уредник в РИМ – Пловдив.

12.00 ч. – паметник на героя Васил Петлешков в Цар Симеоновата градина

Ученици от Основно училище "Васил Петлешков“ ще представят литературно-музикална композиция с драматизация. В нея ще прозвучат откъси от "Записки по българските въстания“, посветени на делото на Васил Петлешков. Ще бъде изпълнен химнът на училището и чрез художествено превъплъщение ще оживее образът на самия Петлешков.

Официално слово на г-н Стоян Иванов, директор на РИМ-Пловдив. Полагане на венци и цветя.

12.30 ч. Цар Симеонова градина

Комитет "Родолюбие“ пресъздава с реконструкция-възстановка събитието "Съставяне на таен революционен комитет в Пловдив и обявяване на Априлското въстание.

16.00 ч. Регионален исторически музей – Пловдив, Експозиция "Българско Възраждане“ (ул. "Цанко Лавренов“ № 1)

Откриване на изложба с творби на ученици от НХГ "Цанко Лавренов" – Пловдив.

По повод 150 години от Априлското въстание Регионален исторически музей – Пловдив представя изложба с тематични творби на ученици от Национална Художествена Гимназия (НХГ) "Цанко Лавренов“ Пловдив – един съвременен художествен прочит на паметта за събитията от 1876 г.

Изложбата е резултат от съвместен проект между музея и художествената гимназия и е посветена на едно от най-значимите събития в българската история. Представя живописни портрети на личности, свързани с въстанието, както и плакати, посветени на годишнината от 1876 г. Чрез своите творби учениците пресъздават образите на героите и изразяват своето отношение към теми като свобода, саможертва и национална памет.

Портретите са нарисувани от: Александра Царева, Ана-Мария Пенева и Екатерина Тингарова от 10. клас, Алекса Деведжиева, Атанас Герджиков, Даниел Козов, Десислава Грозданова, Каролина Въчева, Магдалена Георгиева, Михаела Беширова и Ния Атанасова от 11. клас, Георги Иванов, Елена Михалкова, Марио Кулев, Нели Иванова, и Преслав Петров от 12. клас. Учениците реализираха творбите си под ръководството на Полина Тодорова, Ангел Китипов и Илиана Манукова - преподаватели по живопис.

Плакатите са дело на гимназистите от специалност "Рекламна графика“: Стела Нанева и Георги Иванов от 12. клас, Аристеа Едгарян, Габриела Маташева, Ива Боевска, Лана Гоцич, Невсе Камберова, Дара Стаматова, Натали Джелил и Симона Баракова от 11. клас. Графичните визии са създадени с напътствията на преподавателя Петър Чучулигов.

18.00 ч. Регионален исторически музей – Пловдив, Зала "Съединение“

Поетичен спектакъл "150 години безсмъртие“, посветен на 150 годишнината от Априлското въстание и 150 години от гибелта на Христо Ботев. Автор и изпълнител - Христо Христов.

Основата на спектакъла е изградена върху патриотичен рецитал на емблематични стихотворения на Иван Вазов, Христо Ботев, Ивайло Балабанов, Недялко Йорданов, Дамян Дамянов, Стефан Цанев, Балчо Балчев, Матей Шопкин, Рашко Стойков и Евтим Евтимов. Словото оживява чрез новаторска мултимедия, създадена с помощта на изкуствен интелект (AI). Вход свободен до изчерпване на местата!

27 април 2026 г., понеделник

16.00 ч. Дом на културата "Борис Христов“

Откриване на изложба "Невидяната история на априлското въстание“

Фотодокументална изложба с непоказвани до момента фотографии, свързани с книгата на Димитър Страшимиров "История на Априлското въстание“. Инициатор и организатор на изложбата – Регионална народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив.

30 април 2026 г., четвъртък

10.00 ч. Дом на културата "Борис Христов“

Тържествена музикално-поетична програма с участието на ученици от пловдивските училища, носещи имена на герои от въстанието. Събитието се организира от Община Пловдив и Пловдивски общински комитет "Васил Левски“, съвместно с Брациговското културно-просветно дружество "Васил Петлешков“ Пловдив и община Брацигово.

Април 2026 г.

Тематични беседи и събития в читалищната мрежа на град Пловдив, организирани със съдействието на Община Пловдив и Пловдивски общински комитет "Васил Левски“, включващи срещи с писатели и поети на тема "Априлската епопея“ и участие на читалищни самодейни състави във фестивала за патриотична песен в град Клисура "Топчето пукна“.

20 април – 31 май 2026 г.

Регионален исторически музей – Пловдив, Експозиция "Българско Възраждане“

(ул. "Цанко Лавренов“ № 1)

Открити уроци, презентации и образователни игри, посветени на Априлското въстание - съвместно с ученици от пловдивските училища. Ще бъдат показани експонати на огнестрелно и хладно оръжие от фондовете на музея, използвани някога във въстанието.

Организатор: Регионален исторически музей – Пловдив

12 май 2026г., вторник,

17.00 ч., Военен клуб – Пловдив

Беседа на проф. Атанас Семов – чл. кор. на БАН на тема: Априлското въстание и знанието за него днес. (Събитието включва, представяне на филм, книга и беседа).

"150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват“ от чл.-кор. проф. Атанас Семов е уникален сборник, който събира в страниците си историите на 150 участници от Търновския и Врачанския революционен окръг. Написана в стила на художествена документалистика, книгата пресъздава биографиите в първо лице, стъпвайки върху исторически факти и автентични свидетелства от епохата и им придава жив, човешки глас.

Организира се от Пловдивски общински комитет "Васил Левски“.

Май 2026 г.

Ученически конкурс за стихотворение, есе, разказ, рецитация, рисунка, мултимедийна презентация на тема: "170 години от рождението на Райна Княгиня – българска национална революционерка и учителка (1856-1917)“. Организира се от Пловдивски общински комитет "Васил Левски“ съвместно с XVI-то издание на проекта "Народните будители и Аз“.