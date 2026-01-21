ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Прогнозите се сбъднаха, сняг покри Пловдив
Екипи и специализирана техника на ОП "Чистота“ са в готовност да почистват сняг и да третират с противообледенителни материали пътни артерии, мостове и надлези в Пловдив, съобщиха по-рано от общинското предприятие.
През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°. Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°, а за Пловдив- 3°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 320
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив на протест: Не сме статисти в прокурорския сериал!
20:12 / 21.01.2026
Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в н...
17:25 / 21.01.2026
Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, разми...
17:03 / 21.01.2026
Направиха първи оглед и замервания на Бетонния мост
17:13 / 21.01.2026
Без право на обжалване: 10 г. затвор за бивш кондуктор за убийств...
14:50 / 21.01.2026
511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
13:45 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS