ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Прогнозите се сбъднаха, сняг покри Пловдив
Автор: Силвия Станева 23:08Коментари (0)316
© Webcam
Дългоочакваната промяна на времето, за която синоптиците от НИМХ предупреждаваха в последните дни, вече е факт. В момента в Пловдив умерено вали сняг и леко почна да натрупва.

Екипи и специализирана техника на ОП "Чистота“ са в готовност да почистват сняг и да третират с противообледенителни материали пътни артерии, мостове и надлези в Пловдив, съобщиха по-рано от общинското предприятие.

През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°. Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°, а за Пловдив- 3°.


Още по темата: общо новини по темата: 320
21.01.2026 »
21.01.2026 »
21.01.2026 »
21.01.2026 »
21.01.2026 »
21.01.2026 »
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив на протест: Не сме статисти в прокурорския сериал!
20:12 / 21.01.2026
Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в н...
17:25 / 21.01.2026
Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, разми...
17:03 / 21.01.2026
Направиха първи оглед и замервания на Бетонния мост
17:13 / 21.01.2026
Без право на обжалване: 10 г. затвор за бивш кондуктор за убийств...
14:50 / 21.01.2026
511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
13:45 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
10:48 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблем с недостига и износа на лекарства
51-ото Народно събрание
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: