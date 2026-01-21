Прогнозите се сбъднаха, сняг покри Пловдив

© Webcam Дългоочакваната промяна на времето, за която синоптиците от НИМХ предупреждаваха в последните дни, вече е факт. В момента в Пловдив умерено вали сняг и леко почна да натрупва.



Екипи и специализирана техника на ОП "Чистота“ са в готовност да почистват сняг и да третират с противообледенителни материали пътни артерии, мостове и надлези в Пловдив, съобщиха по-рано от общинското предприятие.



През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°. Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°, а за Пловдив- 3°.