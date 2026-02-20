ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. д-р Иван Соколов: Иновациите са сила, която движи агросектора напред
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:58
С тържествена церемония в Международен панаир Пловдив бяха връчени наградите в Конкурса за иновации. Инициативата откроява най-значимите научни разработки и технологични решения в рамките на международните изложения АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ. Форумът се провежда под егидата на Министерство на земеделието и храните, с подкрепата на Селскостопанска академия и в партньорство с АГРОТЕХ. В настоящото издание участваха 32 компании и научни институти с общо 50 иновативни разработки. Те бяха детайлно оценени от експертно жури от водещи учени и специалисти.

"Иновациите са сила, която движи агросектора напред“, каза при откриването на церемонията главният директор на Международен панаир Пловдив проф. д-р Иван Соколов. Той поздрави всички участници в конкурса за постиженията им. По думите му те доказват, че предприемаческият дух е мотивиран, а научният потенциал е мобилизиран. Още с първото отличие беше подчертано значението на науката като двигател на модерното земеделие.

Ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите доц. д-р Светла Димитрова връчи приза "Лауреат АГРО НАУКА 2026“ на доц. д-р Мариета Нешева от Института по овощарство – Пловдив. Доц. Нешева благодари за високото признание на нейния принос към съвременните изследвания в сектора. Проф. Иван Соколов връчи плакет за дългогодишно участие на фирма "Енко Пластик“, която присъства на изложенията от 1986 г., както и плакет за успешен дебют на земеделската асоциация АНАТОЛИ от остров Крит.

От прецизното земеделие до интелигентните машини

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева отличи иновациите в раздел "Машини и инвентар за растениевъдството“. Диплом получи "Агрогайд Йоанидис Майк“ за механичен комбайн за различни култури. Системата Harvest Expert на "Джемини Агро“ ЕООД, която измерва и оптимизира загубите от зърнокомбайните при жътва, беше отличена с плакет и диплом. Иновациите в тази категория са ясно доказателство за навлизането на прецизните технологии в полевите дейности.

Тенденцията към по-ефективни и щадящи решения се открои и в раздел "Машини и технологии за растениевъдството“. "Агрополигруп“ ЕООД беше отличена за машина за разсаждане на пикиран разсад. С плакет и диплом беше наградена електростатичната пръскачка за овощни градини с висока корона на "САТНЕТ“ ЕООД (производител BOA Machinery, Турция).

Биорешения и устойчиви практики

Отличията в раздел "Торове и препарати за селското стопанство“ връчи заместник-кметът на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов. Отличените иновации са насочени към устойчиво и екологично производство. Дипломи получиха концентратът за основно торене "Вита Органик“ на "ЕКО РЕ БИО“ ЕООД, физичните честотни торове Plocher на "Биоблагодат“ ЕООД, както и микробиалната програма "Стоп-стрес“ и фунгицидът "Фитосев“ на "Амитица“ ООД.

В раздел "Животновъдство“ с плакет и диплом беше отличен Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за продукти с висока добавена стойност: сурово-пушен суджук от породата "Монбелиар“ и планински катък "Макаравец“ със сушени плодове и ядки.

Нови сортове за променящия се климат

Отличията за сортови семена и посадъчен материал връчи проф. Димитър Греков. С дипломи бяха наградени новите сортове памук "Амарилис“ и "Сияна“ на Института по полски култури – Чирпан, зимният многореден ечемик "Ларимар“ на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево, и хибридите фуражна и пуклива царевица на Института по царевицата – Кнежа. С плакет и диплом бяха отличени пролетният фуражен ечемик "Ясмина“ на Института по земеделие – Карнобат, и новият сливов сорт "Сирма“ на Института по овощарство – Пловдив.

Науката като двигател на иновациите

Най-мащабен беше разделът за научна дейност, а наградите връчи председателят на Селскостопанска академия проф. Стефан Гандев. Дипломи получиха разработките за пиролиза на биомаса за комбинирано капково напояване на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров. Институтът по консервиране и качество на храните получи диплом за три свои разработки на функционалните храни: Енергийни биобонбони с овесени ядки и мак; Пробиотичен млечнокисел продукт с иновативна трищамова стартерна култура; Лютеница с екстракт от слез (Малва силвестрис). Пробиотикът "Зоовит ЛЛ“ на Земеделския институт – Стара Загора, и новите сортове и технологии при зеленчуковите култури на Института по зеленчукови култури "Марица“ – Пловдив, също бяха отличени с диплом. Пловдивските научни екипи са в помощ на земеделците с трите си изделия: Технология за производство на домати, сорт "Копнеж F1“ и сорт "Прометей“; Нов сорт пипер "Балтовска капия“; Технология за производство на сорт пипер "Ивайловска капия“. С плакет и диплом беше отличен Институтът по криобиология и хранителни технологии с технологията за получаване на регенериращ пептиден комплекс "Колагенат“.

Вино, храни и интелигентни ферми

В раздел "Винопроизводство“ доц. Росен Чочков от Университета по хранителни технологии – Пловдив, връчи плакет и диплом на "Акрукс Инвестмънтс“ АД за мембранна система за намаляване или отстраняване на алкохола във вина.

При хранително-вкусовата промишленост дипломи получиха бадемовото масло на "ВАЛНУТС“ ЕООД, млечните продукти "Дон Чепеларе“ на "ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД, миксът от семена, подправки и билки "Ватрасин БАХ“ на "ЕКОСИТИ 2010“ ООД и хранителната добавка с екстракт от шипка, арония, хром и колаген на "Балевски и Киров“ ООД. С плакет и диплом беше отличена дигиталната апликация за безопасност на храните на "Еф Ес Академи“ ООД.

Финалът постави проф. Иван Соколов с наградите за технологии в животновъдството – вертикалния миксер за фуражи BvL Agilo на "Фарм Солюшън“ ЕООД и системата за прецизно доене на "Агритоп“ ЕООД (производител DeLaval), които очертават посоката към автоматизация и дигитално управление на фермите.

Конкурсът за иновации още веднъж открои ключовите тенденции в сектора – прецизно земеделие, устойчиви решения, нови сортове, функционални храни и дигитализация на производството. Отличените разработки на научните институти и бизнеса показват, че връзката между наука и практика става все по-силна и е основният двигател за модернизацията на аграрната индустрия.


