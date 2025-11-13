Продължава преобразяването на ул. "Славянска"

© Plovdiv24.bg Продължава преобразяването на улица "Славянска", на която се извършва пълна реконструкция. Завършено е полагането на новия водопровод, за който съобщихме преди седмица.



В процес на довършване е канализацията. Ремонтът включва изграждане на ревизионни и дъждоприемни шахти, нови пожарни хидранти, подновяване на тротоарната и уличната настилка. На улицата ще бъде направено специално озеленяване, ще се изгради поливна система и ще се засадят нови дървесни видове.



Срокът за окончателното завършване на обекта е до края на 2025 година. Строително-монтажните работи се извършват от пловдивската фирма "Драгиев и ко" ООД, а средствата са осигурени от държавата по споразумение между Община Пловдив и МРРБ.