© Plovdiv24.bg виж галерията Ремонтът на улица "Славянска" в район "Източен" върви по план, съобщи за Plovdiv24.bg управителят на фирмата изпълнител на проекта инж. Цанко Драгиев.



В момента се полага водопроводът, за който трябва да се направят няколко отклонения. За довършването на канализацията пък остават още около 100 метра. На улицата ще има ревизионни и дъждоприемни шахти, както и нови пожарни хидранти. След пълното завършване на подземните комуникации ще се премине към направата на тротоарите и уличната настилка. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове.



"Организацията за работа е направена. Строителството може да бъде възпрепятствано единствено, ако падне сняг и има минусови температури" - обясни Драгиев. Срокът за окончателното завършване на обекта е до края на 2025 година.



Припомняме, че реконструкцията на ул. "Славянска от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой" в район "Източен" включва цялостна подмяна на подземните комуникации, полагане на нови пътна и тротоарна настилки, изграждане на съвременно осветление. Целта е да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, да се подобри безопасността на движение на транспортните и пешеходните потоци и да се постигне добро отводняване на пътя и пътното платно. За ремонта има предварително одобрен технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж.



Строително-монтажните работи се извършват от пловдивската фирма "Драгиев и ко" ООД, която спечели обществената поръчка с оферта 2 610 039,23 лв. при прогнозна максимална стойност 3 005 083,33 лв. без ДДС. Парите са осигурени от държавата по споразумение между Община Пловдив и МРРБ.