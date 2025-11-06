ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Павирана улица става неузнаваема и с асфалт след ремонта, който вече е в ход
Автор: Диана Бикова 08:27Коментари (0)2963
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Ремонтът на улица "Славянска" в район "Източен" върви по план, съобщи за Plovdiv24.bg управителят на фирмата изпълнител на проекта инж. Цанко Драгиев. 

В момента се полага водопроводът, за който трябва да се направят няколко отклонения. За довършването на канализацията пък остават още около 100 метра. На улицата ще има ревизионни и дъждоприемни шахти, както и нови пожарни хидранти. След пълното завършване на подземните комуникации ще се премине към направата на тротоарите и уличната настилка. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове.

"Организацията за работа е направена. Строителството може да бъде възпрепятствано единствено, ако падне сняг и има минусови температури" -  обясни Драгиев. Срокът за окончателното завършване на обекта е до края на 2025 година. 

Припомняме, че реконструкцията на ул. "Славянска от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой" в район "Източен" включва цялостна подмяна на подземните комуникации, полагане на нови пътна и тротоарна настилки, изграждане на съвременно осветление. Целта е да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, да се подобри безопасността на движение на транспортните и пешеходните потоци и да се постигне добро отводняване на пътя и пътното платно. За ремонта има предварително одобрен технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж. 

Строително-монтажните работи се извършват от пловдивската фирма "Драгиев и ко" ООД, която спечели обществената поръчка с оферта 2 610 039,23 лв. при прогнозна максимална стойност 3 005 083,33 лв. без ДДС. Парите са осигурени от държавата по споразумение между Община Пловдив и МРРБ.


Още по темата: общо новини по темата: 316
31.10.2025 Сеч на дървета в "Западен" обостри мрежата
18.10.2025 Реконструкцията на една от най-натоварените улици в Пловдив е възможно да започне следващата година
28.09.2025 Проблеми с водата в Пловдив в понеделник
16.09.2025 Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив
16.09.2025 Започна ремонт на една от последните големи павирани улици в Пловдив
14.09.2025 Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не е пипана от 50 години
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Армейски спортен клуб по борба "Тракиец" бе удостоен с "Почетен з...
10:01 / 06.11.2025
Отпадна изслушването на граждани за продължението на бул. "Санкт ...
09:58 / 06.11.2025
Aдвокатът на Бизюрев: В кое училище децата не са си разбивали нос...
09:15 / 06.11.2025
Засилен интерес към коледния "Базар Капана"
08:17 / 06.11.2025
Делото за убийството в Цалапица започва на втора инстанция
08:09 / 06.11.2025
Световно признание за пловдивски учен с научно откритие
23:04 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: