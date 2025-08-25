ИЗПРАТИ НОВИНА
Продължава мъката по АМ "Тракия" до Пловдив
17:08
© Фейсбук
Все още е затруднено движението в пловдивския участък на АМ "Тракия“, посока София, заради задимяване от пожар в сухи треви между 142 км и 148 км.

До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и подпомагат придвижването на образувалата се колона от автомобили.

Апелираме водачите да бъдат с повишено внимание и да преминават със съобразена скорост, призоваха от ОД МВР.


Още по темата:
25.08.2025 Затвориха магистралата край Пловдив
25.08.2025 Горят треви на АМ "Тракия", има задимяване
24.08.2025 Потушиха пожара в село Средец
23.08.2025 Голям пожар в Сливен, 6 екипа пожарникари се борят с огъня и силния
вятър
19.08.2025 Няма отклонения в качеството на въздуха след пожара в депото край Шишманци
18.08.2025 Потушен е пожарът на сметището край Шишманци
Още новини от Новини от Пловдив:
Британец с род от Калофер: Чакат къщата на дядо ми в Пловдив да п...
15:37 / 25.08.2025
Затвориха магистралата край Пловдив
15:05 / 25.08.2025
Прокуратурата пое случая с починалия в Пловдив мъж заради паднал ...
14:48 / 25.08.2025
Не откриха бомба до Централна гара в Пловдив
14:23 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Кметът на Пловдив почна с уволненията. Ред е на Иван Стоянов
13:18 / 25.08.2025

Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
