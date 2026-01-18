Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пловдив

© Plovdiv24.bg Пловдивчанин подаде сигнал за нередност в градския транспорт на Пловдив.



В своя сигнал до Plovdiv24.bg, пътникът обяснява, че се е качил на автобусна линия №18 и е закупил билет директно от водача.



След покупката, водачът го е помолил при слизане да изхвърли билета в специално поставена малка кутия до една от вратите на автобуса, вместо да го задържи и да го изхвърли, след като слезе от автобуса по обичайния начин.



"Тази порочна практика поражда у мен сериозно безпокойство. Моето предположение и основна тревога е, че събраните по този начин билети биха могли да бъдат повторно използвани или препродавани като "нови“, което би представлявало корупционна практика“, посочва гражданинът още в своя сигнал.



Той уточнява, че не отправя директно обвинение, а подава сигнал с молба компетентните органи да извършат проверка.



Пловдивчанинът подчертава, че евентуални нередности могат да нанесат щети на общинското предприятие и на всички данъкоплатци, както и да подкопаят още повече и без това ниското доверие в обществения транспорт.