ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Проблемът ви явно не е с краката, а с мозъка": Пловдивчанин в безизходица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:28Коментари (2)2811
© Plovdiv24.bg
виж галерията
"Проблемът ви явно не е с краката, а с мозъка". Това гласи част от текста на бележка, която читател на Plovdiv24.bg е поставил под автомобилните чистачки на шофьори, паркиращи на места, предназначени за хора с увреждания:

Здравейте.

Аз съм човек с увреждане и пред блока, в който живея, има обособени инвалидни паркоместа. На теория тези места би трябвало да ми осигуряват достъп и спокойствие. На практика обаче едни и същи автомобили ежедневно спират там без стикери, като често дори се навират по две коли на едно място – въпреки че е направено по-широко, именно за да мога да слизам спокойно с количка.

Става въпрос за ул. "Д-р Иван Кесяков" №7, където има едно такова паркомясто, както и за ул. "Генерал Тотлебен" №1, диагонално срещу него, където е обособено още едно. Доскоро в района нямаше ясно обозначени места за хора с увреждания, тъй като паркингът беше разбит. Наскоро обаче общината се постара и направи удобен и хубав паркинг, като двете инвалидни места са ясно маркирани и обозначени. За съжаление – резултат няма, защото липсва контрол.

Подавал съм многократно сигнали на 112, но реакция няма. Оставял съм и бележки по автомобилите, за да обясня ситуацията, но резултатът е нулев. Нарушителите продължават безнаказано.

На снимките, които имам, невинаги се вижда ясно, че автомобилите нямат инвалиден стикер. Ако е необходимо обаче, съм готов да заснема видеоклип, в който да покажа отблизо и категорично, че такива стикери липсват. Според мен дори няма нужда от това, защото е достатъчно показателно, че понякога по две коли заемат едно инвалидно място.

Не съм ги засичал лично, за да им обясня очи в очи – и честно казано не е редно да се стига до конфликти между граждани. Това е работа на институциите.

В момента обаче аз оставам без възможност да паркирам на местата, които са предвидени за мен по закон, и съм принуден да се справям, както мога. Това е унизително и показва пълно бездействие от страна на контролните органи.

Моля ви да обърнете внимание на този казус и да му дадете гласност, защото той е не само личен проблем, а и обществен – утре може да се случи на всеки.

Благодаря ви!


Още по темата: общо новини по темата: 2515
24.08.2025 »
20.08.2025 »
03.08.2025 »
31.07.2025 »
26.07.2025 »
19.07.2025 »
предишна страница [ 1/420 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Така си е, когато например един човек е с наднормено тегло няма нужда да му го казваш, той със сигурност знае това, докато, когато един човек е прост нещата седят по съвсем различен начин...
0
 
 
Бих им спрял пред колите, възможно най-близко за да не могат да излезнат. Бих оставил колата няколко дена, но задължително стикера за инвалид да се вижда на предното стъкло. Така хем, не си им пипал колите, хем ще разберат защо го правиш :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Вижте колко хиляди украинци живеят в момента у нас според украинк...
20:53 / 24.08.2025
Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
17:50 / 24.08.2025
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
17:40 / 24.08.2025
"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно...
17:42 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Застреляха президента на Локо Пд Георги Илиев
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: