ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Проблем с паркирането в Пловдив заради еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:37Коментари (1)879
©
На 6 и 7 януари паркоматите в "синя зона“ няма да работят, съобщи директорът на ОП "Паркиране и репатриране“ Ненко Калакунов. Причината е превалутирането на машините в евро.

Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в "синя зона" чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332. Друг вариант за плащане в момента е чрез мобилното приложение МPark.

От 8 януари всички паркомати ще работят и ще приемат само евро. Минималното таксуване на паркомата е 50 евроцента, уточняват от общинското предприятие.


Още по темата: общо новини по темата: 1677
06.01.2026 Клиент на голям магазин обиди жестоко продавачка, искал рестото в лева
06.01.2026 Започва изплащането на първите пенсии в евро
06.01.2026 400 сигнала, но малко констатирани нарушения при търговците след еврозоната
06.01.2026 Лесен трик, чрез който да не се подвеждате от новите евроцени
06.01.2026 Продавачка: Много объркано стана, купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в левове
06.01.2026 Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
предишна страница [ 1/280 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 44 мин.
0
 
 
Няма проблем , ще пуснем СМС . Само директорът на ОП "Паркиране и репатриране“ да разясни , че е с 20на % по скъпо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Клиент на голям магазин обиди жестоко продавачка, искал рестото в...
12:48 / 06.01.2026
Митрополит Николай освети воинските знамена в Пловдив
12:29 / 06.01.2026
Възрастна жена остана без апартамент след инцидент в Пловдив
12:35 / 06.01.2026
Ученик от Пловдив спаси кръста много далеч от града под тепетата
10:57 / 06.01.2026
Опит за кражба на шоколади за 150 евро в Пловдив
10:41 / 06.01.2026
Извънредна ситуация в болница в Пловдив
08:06 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
11:39 / 04.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Богоявление 2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Напрежение между САЩ и Венецуела
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: