Проблем с паркирането в Пловдив заради еврото

© На 6 и 7 януари паркоматите в "синя зона“ няма да работят, съобщи директорът на ОП "Паркиране и репатриране“ Ненко Калакунов. Причината е превалутирането на машините в евро.



Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в "синя зона" чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332. Друг вариант за плащане в момента е чрез мобилното приложение МPark.



От 8 януари всички паркомати ще работят и ще приемат само евро. Минималното таксуване на паркомата е 50 евроцента, уточняват от общинското предприятие.