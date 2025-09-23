Пробивът под Централна гара поскъпна с 10 милиона

© Plovdiv24.bg Проектът "Развитие на жп възел Пловдив" на Национална компания Железопътна инфраструктура поскъпна с 9 642 393,00 лв. без ДДС. Сумата представлява индексация заради инфлацията и е изчислена съгласно методиката, приета от Министерски съвет през 2022 г.



Първоначалната обща стойност на поръчката 89 028 245.95 лв. без ДДС вече е увеличавана веднъж на 106 930 599.58 лв. без данъка. След последната актуалиция от 11 септември 2025 г. става 116 572 992.58 лв. без ДДС. Изменението се дължи на необходимостта от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител, предава Plovdiv24.bg.



Развитието на жп възел Пловдив включва модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникация в гара Пловдив, както и изграждането на Комуникационно-транспортния пробив под жп ареала на централната гара. Първата част от проекта е приключен, с изключение на пасарелките, които трябва да осигурят безопасно преминаване на пешеходците над железопътното трасе.



По-важният въпрос е докъде стигна изграждането на Комуникационно-транспортния пробив под централна гара и кога ще бъде отворен за движение. Локалните платна от двете страни на бул. "Васил Априлов" за вход и изход от кръговото кръстовище са готови, макар че има малко довършителни работи, включително полагането на асфалт. Планирано е те да се отворят за движение през втората половина на октомври.



Самият пробив обаче все още не е изграден. Първоначалният срок по договора от 20 март 2020 г. е четири години. След това беше удължен за края на 2025 г., а сега се очертава отлагане за догодина. Забавянето се дължи на преместването на сложна подземна инфраструктура - направи се байпас към колектора на бул. "Христо Ботев", а пред завършването е изместването на газопровода, минаващ през улиците "Тракия", "Радецки" и "Велико Търново".



Сега пък Община Пловдив е помолила строителите от "Трейс груп холд" да не бързат с асфалтирането на трите улици, за да може да сменят стария етернитов водопровод с нов. Реконструкцията на водопровода не е включена в договора по изпълнение на държавния обект, но, за да не се случи ремонт след ремонта, общината ще трябва спешно да осигури около половин милион лева за тази дейност. От ВиК - Пловдив са обещали да осигурят нови водопроводни тръби.



Отделно от това на Община Пловдив й е нужно време, за да стартира изграждането на развръзките на пробива в район "Южен".