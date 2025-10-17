ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пристигнаха първите 120 греди за Хуманитарната гимназия в Пловдив
Гредите са изработени от бял смърч. Дълги са по 7,2 и по 7,4 метра. Всяка от тях тежи 170 килограма. Монтирането им започва още в понеделник сутринта.
Това е първият транш дървен материал от австрийска фабрика. Гредите са специална изработка, със здравината на метална конструкция. Предназначени са за носещата конструкция на подовете в сградата.
Припомняме, че са поръчани общо около 1500 греди, но те няма да бъдат доставени наведнъж. След пристигането на първия транш и монтирането ще стане ясно какво количество точно е необходимо. Предполага се, че в края на октомври или началото на ноември да има завършена конструкция. Кметът на район "Централен" Георги Стаменов очаква след това темповете на работа да се забързат, особено при поставянето на подовата настилка. След приключване на подовите работи ще се направи пълна подмяна на ВиК мрежата.
Дървеният материал и специалната му обработка струват 120 000 лева. Още толкова ще се плати за труда при монтажа. Сумата не е предвидена в стойността на проекта за реконструкция на Хуманитарната гимназия.
Към момента никой не се наема да съобщи ясен срок кога учениците ще се върнат в училището. Докато се извършва вътрешният ремонт децата от 1 до 12 клас са разпръснати в седем други учебни заведения в целия град.
