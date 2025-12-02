Природонаучният музей в Пловдив показа как се прави

© Зоокафе в зала "Африка" на РПНМ-Пловдив Музейни експерти от цялата страна обсъдиха нови хоризонти за природонаучните музеи. Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Огнян Тодоров, директор на РПНМ - Пловдив.



Какво интересно можете за разкажете за конференцията с музейни експерти, която домакинствахте в Пловдив ?



Това е всъщност първата научна конференция, която организираме, която е свързана с честването на 70-годишната от създаването на музея през тази година. Бяхме поканили всички природонаучни музеи и отдел "Природа" на историческите музеи, където има такива, за да може да се съберем, да си обсъдим проблемите, да си направим един научен форум. Научните доклади ще бъдат публикувани в списанието на нашия музей, журналът на Природонаучният музей.



Какви проблеми споделят другите музеи?



Всъщност повечето институции реагираха на нашата покана. Тя се проведе в Дом на културата "Борис Христов“. Получихме и голяма подкрепа от отдел "Култура" на Общината за организирането на тази конференция и мога да кажа, че се получи на доста високо ниво, още повече като за първа конференция високо вдигнахме летвата.



Но да се върна на въпроса, не го избягвам. Проблемите са най-вече свързани с бюджета, с финансите на институциите. Голяма част от отделите са част от Исторически музеи, като отдел "Природа", където съответно още повече се увеличават затрудненията, защото директорът на институцията не мисли само за един отдел. Той има няколко отдела и развитието на институцията минава през развитието на всичките тези отдели. Не е така фокусирано, както при нас и както в Националния природонаучен музей, например. Но най-вече проблемите са свързани с финансите и то рефлектира и върху подбора на кадрите. Защото много трудно се мотивират млади специалисти да дойдат да работят в нашите институции за това заплащане.



А какви презентации бяха изнесени?



Ами, различни презентации, които бяха свързани с дейността на музеите. Те си представиха образователните дейности, представиха си как се развива институцията. Например, в Благоевград в момента тече доста сериозен ремонт за обновяване на отдел "Природа".



А има ли музеи в страната, които да са толкова напред с иновациите, дигитализация и други такави неща, като при вас?



Не, категорично не. Ние сме водещи в това направление и не само за природонаучните музеи. Смятам, че през следващата година, понеже това ще ми е акцентът за развитието на експозицията догодина - въвеждането на нови технологии, интерактивни, мултимедийни елементи към експозиции, ще скочим още по-високо.



С една дума, те са дошли да обменят опит тук.



Да, това беше едно от нещата, защото искам да покажа, да дам един добър пример, че нещата всъщност могат да се случат, когато имаме желание и намерим правилния начин. Искам да послужим като пример и да помогнем на колегите с каквото можем, за да могат и те да вдигнат нивото си.



А общински представители дойдоха ли с музейните специалисти? Защото и от това зависи, как общината подкрепя музеите си.



Не, нямаше общински представители. Присъстваха директори на тези институции с уредниците, които са съответно за съответните отдели.



И сега да почитам за зоокафето, окето открихте. Казахте, че вече е пълно с хора, експозицията също се гледа, нали така?



Да, до 20.00 часа вътре е пълно, защото не беше особено добро времето в събота и неделя, рядко изкарвахме масите отвън. Но особено като е по-хубаво времето.



Но сте изкарвали и маси отвън, значи имате такова разрешение?



Имаме, получихме разрешение буквално предишния ден, преди да открием експозицията си. И навън, около 20-тина места са с масите, 6-7 маси имаме. Те, уредниците, следят колко е натоварено.



А самата експозиция посещава ли се вече усилено?



Експозицията се посещава, да, с входен билет от музея. Или пък хората, които седнат да си изпият едно кафе, с касовата бележка също влизат да разглеждат.



До февруари мисля, че ще успеем да подменим видеоизображението на стените на новата зала. Спечелихме един проект по Фонд "Култура", така че ще засилим още повече изживяването.