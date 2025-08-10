Приключи ремонтът на един от булевардите в Пловдив

© Google Пуснато е движението по новоасфалтираната част на бул. "Дунав", предава Plovdiv24.bg. Става дума за южното платно в участъка от ул. "Победа" до бул. "Васил Априлов", който е с дължина 600 метра.



Хоризонталната маркировка ще се направи две седмици по-късно. Планирано е това да се случи през нощта, когато няма автомобилен трафик.



Припомняме, че движението беше спряно на 15 юли. Заповедта за временна организация на движението бе със срок до 15 септември.



Преасфалтирането е във връзка с изпълнение на интегрирания проект за водите на град Пловдив, етап 1, за реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа в район "Северен". Част от т. нар. Воден цикъл е и реконструкцията на улица "Брезовско шосе", по която минава обходният колектор.