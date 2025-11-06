Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета Караянчева

© Депутатите приеха на първо и второ четене допълнение в Закона за автомобилните превози. С допълнението отпада задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.



Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители. Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.



Plovdiv24.bg припомня, че въпросните законодателни промени ще позволят на автобуси от общини като "Родопи" и "Марица", най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.



Тези законодателни промени са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.