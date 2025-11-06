ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета Караянчева
Автор: Илиана Пенова 12:21Коментари (2)5585
©
Депутатите приеха на първо и второ четене допълнение в Закона за автомобилните превози. С допълнението отпада задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.

Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители. Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.

Plovdiv24.bg припомня, че въпросните законодателни промени ще позволят на автобуси от общини като "Родопи" и "Марица", най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.

Тези законодателни промени са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 51
31.10.2025 »
31.10.2025 »
25.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
22.10.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Перфектно. Сега, кметът може да пусне по няколко рейсчета и всички ще са щастливи. Пловдив плаща, хората пътуват на воля.
-2
 
 
Пагубни са за частните фирми, които държат транспорта в Пловдив, подкрепяни от общината :)) след като няма градски транспорт в града от десетилетия, става така :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръ...
12:28 / 06.11.2025
Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
12:12 / 06.11.2025
Майката на убития Митко: Това е отчаян ход!
11:06 / 06.11.2025
Район "Южен" с нова придобивка
11:34 / 06.11.2025
ФК "Марица" ще кандидатства за обновяване на базата
10:46 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Самолети предизвикват мощни тътени над Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: