© Plovdiv24.bg виж галерията Днес е официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 за България.



Церемонията, по време на която бяха представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, се състои в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево.



Сред присъстващите са представители на държавната и местната власт, ръководствата на национални и съюзнически институции, както и представители на фирмата производител "Локхийд Мартин Аеронаутикс“.



Ден по-рано, на 16 декември, в авиобазата в Граф Игнатиево бяха посрещнати последните два самолета по първия договор с "Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево, с което беше завършен процесът по доставката на осемте изтребителя по първия договор.



Двата бойни самолета пристигнаха в България с отличителните знаци на Военновъздушните сили на Съединените американски щати. След кацането им в Трета авиобаза беше предвидено те да бъдат преоборудвани с отличителните знаци на българските Военновъздушни сили.



След изпълнението и на втория договор с "Локхийд Мартин Аеронаутикс“, по който предстои доставката на още осем самолета, Българските военновъздушни сили ще разполагат с пълна ескадрила F-16 Block 70.