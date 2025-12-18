ИЗПРАТИ НОВИНА
Представят новите български изтребители F-16 Block 70
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:48
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Днес е официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 за България.

Церемонията, по време на която бяха представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, се състои  в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево.

Сред присъстващите са представители на държавната и местната власт, ръководствата на национални и съюзнически институции, както и представители на фирмата производител "Локхийд Мартин Аеронаутикс“.

Ден по-рано, на 16 декември, в авиобазата в Граф Игнатиево бяха посрещнати последните два самолета по първия договор с "Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево, с което беше завършен процесът по доставката на осемте изтребителя по първия договор.

Двата бойни самолета пристигнаха в България с отличителните знаци на Военновъздушните сили на Съединените американски щати. След кацането им в Трета авиобаза беше предвидено те да бъдат преоборудвани с отличителните знаци на българските Военновъздушни сили.

След изпълнението и на втория договор с "Локхийд Мартин Аеронаутикс“, по който предстои доставката на още осем самолета, Българските военновъздушни сили ще разполагат с пълна ескадрила F-16 Block 70.


