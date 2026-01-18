ИЗПРАТИ НОВИНА
Предложиха да се сложат ограничителни колчета на това кръстовище в Пловдив
© Plovdiv24.bg
Един от многото хроничните проблеми в транспортната схема на Пловдив отново излеза на преден план. Става дума за организацията на движението на кръстовището на бул. "Свобода“ и бул. "Васил Априлов“. За това сигнализира читател на Plovdiv24.bg

Тук е налице за ситуация, с която със сигурност са се сблъсквали много водачи, шофиращи по посока МУ-Пловдив.

При преминаване през кръстовището често се наблюдава опасно поведение от страна на шофьори, които продължават направо от дясната лента, въпреки че тя е ясно и недвусмислено обозначена единствено за завой надясно по бул. "Свобода“. Това води до чести засичания, рязко спиране и реален риск от пътнотранспортни произшествия.

Проблемът не е в липсата на пътна маркировка или сигнализация, които те са налични и видими.

Основният риск произтича от системното неспазване на правилата за движение и от липсата на физически елементи, които да предотвратят подобни нарушения.

Читателят ни отправя апел към Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта“ да обърне внимание на конкретния участък и да разгледа възможността за прилагане на практично и сравнително лесно решение.

Предложението му се състои в монтиране на няколко ограничителни колчета, разположени няколко метра преди разклона (както е показано на приложената снимка).

Подобна мярка би имала ясен превантивен ефект. тя физически ще възпрепятства неправомерното продължаване направо от дясната лента и ще намали значително риска от ПТП.


Още по темата: общо новини по темата: 132
18.01.2026 Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
07.01.2026 Кмет: Положението е достигнало нетърпим момент, следва колапс
13.12.2025 Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
30.11.2025 Две проблемни кръстовища в Пловдив, при които шофьорите игнорират напълно правилата за движение
02.11.2025 Сигнал: Хаос пред училище в центъра на Пловдив
02.11.2025 Бивш зам.-кмет на Пловдив: Няма разумно обяснение как толкова коли се побират върху толкова малко улици
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Septicflesh ще изнесат мащабен концерт на Античния театър в Пловд...
22:00 / 18.01.2026
STEM центровете в пловдивско училище оживяват в научнопопулярен ф...
20:20 / 18.01.2026
Сигнал: На три места в центъра на Пловдив ми отказаха да платя с ...
19:59 / 18.01.2026
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
18:14 / 18.01.2026
Гребната база замръзна
14:42 / 18.01.2026
Две пловдивски фирми са сред най-големите строители на сгради в Б...
14:17 / 18.01.2026

