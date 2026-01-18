ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Предложиха да се сложат ограничителни колчета на това кръстовище в Пловдив
Тук е налице за ситуация, с която със сигурност са се сблъсквали много водачи, шофиращи по посока МУ-Пловдив.
При преминаване през кръстовището често се наблюдава опасно поведение от страна на шофьори, които продължават направо от дясната лента, въпреки че тя е ясно и недвусмислено обозначена единствено за завой надясно по бул. "Свобода“. Това води до чести засичания, рязко спиране и реален риск от пътнотранспортни произшествия.
Проблемът не е в липсата на пътна маркировка или сигнализация, които те са налични и видими.
Основният риск произтича от системното неспазване на правилата за движение и от липсата на физически елементи, които да предотвратят подобни нарушения.
Читателят ни отправя апел към Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта“ да обърне внимание на конкретния участък и да разгледа възможността за прилагане на практично и сравнително лесно решение.
Предложението му се състои в монтиране на няколко ограничителни колчета, разположени няколко метра преди разклона (както е показано на приложената снимка).
Подобна мярка би имала ясен превантивен ефект. тя физически ще възпрепятства неправомерното продължаване направо от дясната лента и ще намали значително риска от ПТП.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Septicflesh ще изнесат мащабен концерт на Античния театър в Пловд...
22:00 / 18.01.2026
STEM центровете в пловдивско училище оживяват в научнопопулярен ф...
20:20 / 18.01.2026
Сигнал: На три места в центъра на Пловдив ми отказаха да платя с ...
19:59 / 18.01.2026
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
18:14 / 18.01.2026
Гребната база замръзна
14:42 / 18.01.2026
Две пловдивски фирми са сред най-големите строители на сгради в Б...
14:17 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS