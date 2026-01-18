Предложиха да се сложат ограничителни колчета на това кръстовище в Пловдив

© Plovdiv24.bg Един от многото хроничните проблеми в транспортната схема на Пловдив отново излеза на преден план. Става дума за организацията на движението на кръстовището на бул. "Свобода“ и бул. "Васил Априлов“. За това сигнализира читател на Plovdiv24.bg



Тук е налице за ситуация, с която със сигурност са се сблъсквали много водачи, шофиращи по посока МУ-Пловдив.



При преминаване през кръстовището често се наблюдава опасно поведение от страна на шофьори, които продължават направо от дясната лента, въпреки че тя е ясно и недвусмислено обозначена единствено за завой надясно по бул. "Свобода“. Това води до чести засичания, рязко спиране и реален риск от пътнотранспортни произшествия.



Проблемът не е в липсата на пътна маркировка или сигнализация, които те са налични и видими.



Основният риск произтича от системното неспазване на правилата за движение и от липсата на физически елементи, които да предотвратят подобни нарушения.



Читателят ни отправя апел към Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта“ да обърне внимание на конкретния участък и да разгледа възможността за прилагане на практично и сравнително лесно решение.



Предложението му се състои в монтиране на няколко ограничителни колчета, разположени няколко метра преди разклона (както е показано на приложената снимка).



Подобна мярка би имала ясен превантивен ефект. тя физически ще възпрепятства неправомерното продължаване направо от дясната лента и ще намали значително риска от ПТП.