Пожарът край Горнослав е овладян след мащабна акция на огнеборци и доброволци

© Големият горски пожар в района на село Горнослав бе овладян късно вечерта след мащабна операция, в която се включиха над 12 екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и Сектор "Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, както и доброволци от Rescue Team Plovdiv.



Гасителните действия на труднодостъпния терен бяха подпомогнати от доброволци от ДФ "Пловдив 112“, "Аварийно Спасяване“, "Спасителен клуб за Бъдеще“, ДФ "Асеневци“ и местни жители. Южноцентралното държавно предприятие изпрати пет екипа с високопроходими автомобили от горските стопанства, чиято намеса се оказа навременна и ключова.



Заради засегнат електропровод ЕВН временно прекъсна електрозахранването в селата Орешец, Врата и Мостово. На терен съдействие оказаха също екипи на полицията, ВиК и представители на електроразпределителното дружество.



По данни към 23:00 ч. пожарът е овладян, като второто огнище, възникнало в боровата гора, вече е погасено по целия периметър. В момента продължава доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Благодарение на самоотвержената работа на огнеборците е предотвратено разрастване на огъня към по-голямата част от боровата гора.



Докато сигналът за пожара в землището на Горнослав бе получен, два от дежурните екипи – от Асеновград и 01 РСПБЗН – Пловдив – вече отработваха друг инцидент в Асеновград. Там, при пожар в жилищна сграда, бяха спасени двама възрастни. След приключването му екипите се включиха в гасителните действия край Горнослав.



Сложността на ситуацията наложи в готовност да бъде подготвен и хеликоптер от 24-а авиобаза, но бързата реакция на наземните екипи направи въздушната намеса ненужна.



По предварителни данни пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в село Горнослав.



По план днес сутринта ще бъдат разпределени нови екипи и доброволци, които ще продължат обработването и обезопасяването на периметъра на пожара.