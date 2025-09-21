ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пожарът край Горнослав е овладян след мащабна акция на огнеборци и доброволци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:26Коментари (0)138
©
Големият горски пожар в района на село Горнослав бе овладян късно вечерта след мащабна операция, в която се включиха над 12 екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и Сектор "Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, както и доброволци от Rescue Team Plovdiv.

Гасителните действия на труднодостъпния терен бяха подпомогнати от доброволци от ДФ "Пловдив 112“, "Аварийно Спасяване“, "Спасителен клуб за Бъдеще“, ДФ "Асеневци“ и местни жители. Южноцентралното държавно предприятие изпрати пет екипа с високопроходими автомобили от горските стопанства, чиято намеса се оказа навременна и ключова.

Заради засегнат електропровод ЕВН временно прекъсна електрозахранването в селата Орешец, Врата и Мостово. На терен съдействие оказаха също екипи на полицията, ВиК и представители на електроразпределителното дружество.

По данни към 23:00 ч. пожарът е овладян, като второто огнище, възникнало в боровата гора, вече е погасено по целия периметър. В момента продължава доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Благодарение на самоотвержената работа на огнеборците е предотвратено разрастване на огъня към по-голямата част от боровата гора.

Докато сигналът за пожара в землището на Горнослав бе получен, два от дежурните екипи – от Асеновград и 01 РСПБЗН – Пловдив – вече отработваха друг инцидент в Асеновград. Там, при пожар в жилищна сграда, бяха спасени двама възрастни. След приключването му екипите се включиха в гасителните действия край Горнослав.

Сложността на ситуацията наложи в готовност да бъде подготвен и хеликоптер от 24-а авиобаза, но бързата реакция на наземните екипи направи въздушната намеса ненужна.

По предварителни данни пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в село Горнослав.

 По план днес сутринта  ще бъдат разпределени нови екипи и доброволци, които ще продължат обработването и обезопасяването на периметъра на пожара.


Още по темата: общо новини по темата: 215
20.09.2025 Големият пожар край Асеновград е локализиран
20.09.2025 Спряха електричеството над Асеновград, 9 екипа се борят със
стихията
20.09.2025 Нов пожар в Пловдивско
13.09.2025 Обявиха частично бедствено положение
10.09.2025 Локализираха пожара в Сакар
08.09.2025 Пожар гори в Сакар
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:37 / 20.09.2025
Площад "Централен" в Пловдив се превръща в най-голямата книжарниц...
19:21 / 20.09.2025
Изчистиха любими места за отдих на десетки семейства и млади хора...
19:06 / 20.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Район "Южен" заблестя от чистота
14:04 / 20.09.2025
Голям успех за лекари от Пловдив, поставиха 3D принтирана изкуств...
12:54 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Сняг натрупа недалеч от Черно море
Сняг натрупа недалеч от Черно море
13:18 / 19.09.2025
Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
12:02 / 19.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Матури 2026
Поскъпване на хранителните продукти
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: