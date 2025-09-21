ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пожарът край Горнослав е овладян след мащабна акция на огнеборци и доброволци
Гасителните действия на труднодостъпния терен бяха подпомогнати от доброволци от ДФ "Пловдив 112“, "Аварийно Спасяване“, "Спасителен клуб за Бъдеще“, ДФ "Асеневци“ и местни жители. Южноцентралното държавно предприятие изпрати пет екипа с високопроходими автомобили от горските стопанства, чиято намеса се оказа навременна и ключова.
Заради засегнат електропровод ЕВН временно прекъсна електрозахранването в селата Орешец, Врата и Мостово. На терен съдействие оказаха също екипи на полицията, ВиК и представители на електроразпределителното дружество.
По данни към 23:00 ч. пожарът е овладян, като второто огнище, възникнало в боровата гора, вече е погасено по целия периметър. В момента продължава доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Благодарение на самоотвержената работа на огнеборците е предотвратено разрастване на огъня към по-голямата част от боровата гора.
Докато сигналът за пожара в землището на Горнослав бе получен, два от дежурните екипи – от Асеновград и 01 РСПБЗН – Пловдив – вече отработваха друг инцидент в Асеновград. Там, при пожар в жилищна сграда, бяха спасени двама възрастни. След приключването му екипите се включиха в гасителните действия край Горнослав.
Сложността на ситуацията наложи в готовност да бъде подготвен и хеликоптер от 24-а авиобаза, но бързата реакция на наземните екипи направи въздушната намеса ненужна.
По предварителни данни пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в село Горнослав.
По план днес сутринта ще бъдат разпределени нови екипи и доброволци, които ще продължат обработването и обезопасяването на периметъра на пожара.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 215
|
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:37 / 20.09.2025
Площад "Централен" в Пловдив се превръща в най-голямата книжарниц...
19:21 / 20.09.2025
Изчистиха любими места за отдих на десетки семейства и млади хора...
19:06 / 20.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Район "Южен" заблестя от чистота
14:04 / 20.09.2025
Голям успех за лекари от Пловдив, поставиха 3D принтирана изкуств...
12:54 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Сняг натрупа недалеч от Черно море
13:18 / 19.09.2025
Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
12:02 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS