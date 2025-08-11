© Plovdiv24.bg Огънят до блок 5 в "Тракия" се е разгорял за минути и за кратко е обхванал голямо пространство. Това каза заместник-кметът Иван Стоянов за Plovdiv24.bg, който е на място.



Вятърът духа в посока от изток към запад, но има път преди блока, така че той може да послужи като просека, която да не допусне преминаването на огъня към жилищната част.



Много градинки, които се поддържат от частни лица, са обхвати от пламъците и горят дори в момента.



На мястото вече има 5 пожарни. Стоянов е извикал 3 водоноски, които да се включат в потушаването на пожара. На помощ са извикани и доброволците.



Припомняме, че огънят възникна преди около час в празно пространство на ул. "Хан Крум" между блок 5 и Ботаническата градина в близост до електрическа подстанция.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.