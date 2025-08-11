ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожарни, водоноски и доброволци гасят пожара в "Тракия"
Вятърът духа в посока от изток към запад, но има път преди блока, така че той може да послужи като просека, която да не допусне преминаването на огъня към жилищната част.
Много градинки, които се поддържат от частни лица, са обхвати от пламъците и горят дори в момента.
На мястото вече има 5 пожарни. Стоянов е извикал 3 водоноски, които да се включат в потушаването на пожара. На помощ са извикани и доброволците.
Припомняме, че огънят възникна преди около час в празно пространство на ул. "Хан Крум" между блок 5 и Ботаническата градина в близост до електрическа подстанция.
