© Сухи треви са се запалили на границата между Ботаническата градина и блок 5 в жр "Тракия" на ул. "Хан Крум", съобщи за Plovdiv24.bg кметът на района Георги Гатев. Има опасност огънят да тръгне към близкия паркинг. На място е заместник-кметът Иван Стоянов.



На място е една пожарна, които се опитва да ограничи огъня. Към местопроизшествието са изпратени още автомобили.







