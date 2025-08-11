© Plovdiv24.bg Доброволци от формирование "Пловдив 112" към Община Пловдив и екипи с водоноски на ОП "Чистота" участват в гасенето на пожара край Ботаническата градина в "Тракия".



Те подпомагат работата на пожарникарите, които вече са овладели огъня. На място са и заместник-кметовете на Община Пловдив Иван Стоянов и Николай Бухалов.



Няма превишение на ФПЧ във въздуха, сочат данните на двете автоматични измервателни станции в града, съобщиха от Общината.







