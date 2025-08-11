© Голям пожар гори в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Пламъците са на метри от Ботаническата градина в източната част на града.



В непосредствена близост се намира и една от електрическите подстанции в града под тепетата.



На място има представители на пловдивската пожарна.



