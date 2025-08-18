ИЗПРАТИ НОВИНА
Потушен е пожарът на сметището край Шишманци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:23
©
След близо шест часови гасителни действия пожарът, възникнал на територията на сметището край село Шишманци, е потушен.

На място остават да дежурят два екипа огнеборци от РДПБЗН – Пловдив, които ще следят за евентуални повторни запалвания и ще извършват доохлаждане на отделни огнища.

Дежурствата на екипите ще продължат до пълното обезопасяване на терена.


