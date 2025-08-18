Потушен е пожарът на сметището край Шишманци

© След близо шест часови гасителни действия пожарът, възникнал на територията на сметището край село Шишманци, е потушен.



На място остават да дежурят два екипа огнеборци от РДПБЗН – Пловдив, които ще следят за евентуални повторни запалвания и ще извършват доохлаждане на отделни огнища.



Дежурствата на екипите ще продължат до пълното обезопасяване на терена.