Порязаха таксиджията, превозил 1 кг фентанил до Пловдив

© БГНЕС Таксиметровият шофьор от София, превозил 1 кг фентанил до Пловдив, остава за постоянно в ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Защитата на Димитър Ганчовски поиска от Апелативния съд отмяна на мярката "задържане под стража“, но това не се случи.



Историята започва на 30 септември, когато таксиметровият шофьор Димитър Ганчовски получава пратка от клиент в София с указания да я транспортира до Пловдив.



В квартал "Кючук Париж“ го е чакал пловдивчанинът Димчо Стоилов, който трябвало да получи пакета. В момента на предаването двамата са задържани от полицията. В впоследствие срещу тях бе повдигнато обвинение за притежание и разпространение на високорискови наркотични вещества.



Мъжете твърдят, че не се познават.



Пред Апелативния съд адвокатът на Ганчовски Кристиян Манахилов се аргументира, че по делото липсват достатъчно доказателства, които да обосновават предположение за негово участие в престъплението, както и данни за реална опасност от укриване или извършване на ново престъпление.



По думите на защитата, първоинстанционният съд е направил извод за наличието на всички законови предпоставки, без да отчете фактическите обстоятелства около професията и дейността на обвиняемия.



Ганчовски работел като шофьор и куриер, транспортирайки хора, товари и документи, без да има знание за съдържанието на превозваните вещи.



Адвокатът обърна внимание и на тежкото здравословно състояние на майката на обвиняемия, за която той е единствен грижещ се.



В заключение защитата поиска отмяна на определението на Окръжния съд като неправилно и незаконосъобразно и настоя за незабавно освобождаване на Ганчовски поради липса на обосновано подозрение.



Ако съдът приеме, че има основания за подозрение, адвокатът предложи да бъде наложена по-лека мярка – "домашен арест“ или парична гаранция.



Прокуратурата настоя за постоянното задържане с аргумента, че е възможно да окажат влияние върху свидетели или да осуетят нормалния ход на процеса.



Съдът прие доводите на обвинението и остави мъжа за постоянно в ареста.