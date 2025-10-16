ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Порязаха таксиджията, превозил 1 кг фентанил до Пловдив
Защитата на Димитър Ганчовски поиска от Апелативния съд отмяна на мярката "задържане под стража“, но това не се случи.
Историята започва на 30 септември, когато таксиметровият шофьор Димитър Ганчовски получава пратка от клиент в София с указания да я транспортира до Пловдив.
В квартал "Кючук Париж“ го е чакал пловдивчанинът Димчо Стоилов, който трябвало да получи пакета. В момента на предаването двамата са задържани от полицията. В впоследствие срещу тях бе повдигнато обвинение за притежание и разпространение на високорискови наркотични вещества.
Мъжете твърдят, че не се познават.
Пред Апелативния съд адвокатът на Ганчовски Кристиян Манахилов се аргументира, че по делото липсват достатъчно доказателства, които да обосновават предположение за негово участие в престъплението, както и данни за реална опасност от укриване или извършване на ново престъпление.
По думите на защитата, първоинстанционният съд е направил извод за наличието на всички законови предпоставки, без да отчете фактическите обстоятелства около професията и дейността на обвиняемия.
Ганчовски работел като шофьор и куриер, транспортирайки хора, товари и документи, без да има знание за съдържанието на превозваните вещи.
Адвокатът обърна внимание и на тежкото здравословно състояние на майката на обвиняемия, за която той е единствен грижещ се.
В заключение защитата поиска отмяна на определението на Окръжния съд като неправилно и незаконосъобразно и настоя за незабавно освобождаване на Ганчовски поради липса на обосновано подозрение.
Ако съдът приеме, че има основания за подозрение, адвокатът предложи да бъде наложена по-лека мярка – "домашен арест“ или парична гаранция.
Прокуратурата настоя за постоянното задържане с аргумента, че е възможно да окажат влияние върху свидетели или да осуетят нормалния ход на процеса.
Съдът прие доводите на обвинението и остави мъжа за постоянно в ареста.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив има кола за 300 хиляди лева и номер от пет букви и три ...
14:12 / 16.10.2025
Мащабният форум Digital4Plovdiv се провежда за поредна година в П...
13:22 / 16.10.2025
"Медикус, Денто, Галения" беше официално открит
13:05 / 16.10.2025
Обрат с инцидента в Пловдив от тази сутрин, друг е виновникът
12:09 / 16.10.2025
Грандиозен проект за новата сграда на МГ - Пловдив. Напролет прав...
11:57 / 16.10.2025
Пловдивчанини: Ограбиха ме във фитнес зала, дори заключен шкаф не...
11:45 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS