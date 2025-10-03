ЗАРЕЖДАНЕ...
|Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
Двамата са обвинени в разпространение на близо килограм фентанил.
Историята започва на 30 септември, когато таксиметровият шофьор Димитър Ганчовски получава пратка от клиент в София с указания да я транспортира до Пловдив.
В квартал "Кючук Париж“ го е чакал пловдивчанинът Димчо Стоилов, който трябвало да получи пакета. В момента на предаването двамата са задържани от полицията. а впоследствие срещу тях е повдигнато обвинение за притежание и разпространение на високорискови наркотични вещества.
Мъжете твърдят, че не се познават. В съдебната зала защитникът на Ганчовски Кристиян Манахилов посочи, че клиентът е използвал шофьора единствено като куриер и Ганчовски не е знаел какво съдържа пратката.
"Той транспортира от точка А до точка Б, без да има представа какво носи. Не познава Стоилов, не е могъл да предвиди, че превозва наркотик“.
Адвокат Манахилов поиска клиентът му да бъде освободен без мярка за неотклонение.
Прокуратурата настоя за постоянното задържане на двамата с аргумента, че е възможно да окажат влияние върху свидетели или да осуетят нормалния ход на процеса.
Съдът прие доводите на обвинението и остави двамата мъже за постоянно в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд – Пловдив. То е насрочено за 14 октомври.
