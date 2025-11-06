Пореден некадърно написан обвинителен акт от пловдивската прокуратура

© Plovdiv24.bg Окръжният съд в Пловдив прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата обвинителния акт срещу 21-годишния Димитър Иванов, който е обвинен в нарушение на правилата за движение, вследствие на което по непредпазливост е причинил смъртта на 83-годишен пешеходец, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Според съдебния състав, начело със съдия Силвия Цанкова, обвинителният акт съдържа сериозни неясноти и противоречия, които правят невъзможно провеждането на законосъобразен процес.



В мотивите си съдът посочва, че в хода на досъдебното производство не са отстранени неточностите, констатирани още при предходното разглеждане на делото. Освен това са били открити и нови несъответствия в описанието на фактите, изложени от прокуратурата.



Пропуснати са част от съществените релевантни факти, сред които противоречие за поведението на подсъдимия водач и на водача на съседния автомобил, скоростта на движение в момента на удара, моментът на възприемане на пешеходеца от страна на обвиняемия, точни технически данни за мястото на удара, противоречия в хронологията на събитието и други.



Припомняме, че инцидентът се случи през лятото на 2023 година. Възрастният мъж се е прибирал у дома си, пресичайки пешеходната пътека, когато е бил блъснат от автомобил "Мазда 3", управляван от тогава 19-годишния шофьор.



Блъснатият мъж е качен в линейка в изключително тежко състояние и издъхва на път за болницата.



Веднага след инцидента шофьорът бе задържан за 72 часа в качеството му на обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите му за алкохол и наркотици бяха отрицателни.



Окръжен съд - Пловдив върна делото на прокуратурата за отстраняване на съществените нарушения и не определи мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. Следващото съдебно заседание е насрочено за 1 декември от 13:30 ч., а определението подлежи на обжалване в седемдневен срок пред въззивния съд.