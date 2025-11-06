ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пореден некадърно написан обвинителен акт от пловдивската прокуратура
Според съдебния състав, начело със съдия Силвия Цанкова, обвинителният акт съдържа сериозни неясноти и противоречия, които правят невъзможно провеждането на законосъобразен процес.
В мотивите си съдът посочва, че в хода на досъдебното производство не са отстранени неточностите, констатирани още при предходното разглеждане на делото. Освен това са били открити и нови несъответствия в описанието на фактите, изложени от прокуратурата.
Пропуснати са част от съществените релевантни факти, сред които противоречие за поведението на подсъдимия водач и на водача на съседния автомобил, скоростта на движение в момента на удара, моментът на възприемане на пешеходеца от страна на обвиняемия, точни технически данни за мястото на удара, противоречия в хронологията на събитието и други.
Припомняме, че инцидентът се случи през лятото на 2023 година. Възрастният мъж се е прибирал у дома си, пресичайки пешеходната пътека, когато е бил блъснат от автомобил "Мазда 3", управляван от тогава 19-годишния шофьор.
Блъснатият мъж е качен в линейка в изключително тежко състояние и издъхва на път за болницата.
Веднага след инцидента шофьорът бе задържан за 72 часа в качеството му на обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите му за алкохол и наркотици бяха отрицателни.
Окръжен съд - Пловдив върна делото на прокуратурата за отстраняване на съществените нарушения и не определи мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. Следващото съдебно заседание е насрочено за 1 декември от 13:30 ч., а определението подлежи на обжалване в седемдневен срок пред въззивния съд.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръ...
12:28 / 06.11.2025
Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
12:12 / 06.11.2025
Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета К...
12:21 / 06.11.2025
Майката на убития Митко: Това е отчаян ход!
11:06 / 06.11.2025
Район "Южен" с нова придобивка
11:34 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS