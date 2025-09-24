ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фалстарт на дело за смърт на пътя
Мъжът не е бил уведомен за вчерашното заседание. Съдебният състав уточни, че за следващото заседание през ноември ще бъдат положени усилия внукът да бъде намерен и призован.
Припомняме, че инцидентът се случи през лятото на 2023 година. Възрастният мъж се е прибирал у дома си, пресичайки пешеходната пътека, когато е бил блъснат от автомобил "Мазда 3“, управляван от 19-годишен шофьор.
Блъснатият мъж е качен в линейка в изключително тежко състояние и издъхва на път за болницата.
Веднага след инцидента шофьорът бе задържан за 72 часа в качеството му на обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите му за алкохол и наркотици бяха отрицателни.
През юни Окръжен съд Пловдив прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата обвинителния акт за отстраняване на неточности.
"При така конструирания акт няма как да признаем изложените факти, за да пристъпим към съдебно съкратено следствие" - заяви тогава адвокат Недева.
Следващото заседание ще бъде на 6 ноември от 9:30 часа.
