ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Фалстарт на дело за смърт на пътя
Автор: Ивет Калчишкова 08:02Коментари (0)381
© Plovdiv24.bg
Внукът на починалия 83-годишен Рангел Батаклиев, ударен на вече премахнатата пешеходна пътека на бул. "Христо Ботев", стана причина за отлагане на разпоредителното заседание по случая, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Мъжът не е бил уведомен за вчерашното заседание. Съдебният състав уточни, че за следващото заседание през ноември ще бъдат положени усилия внукът да бъде намерен и призован. 

Припомняме, че инцидентът се случи през лятото на 2023 година. Възрастният мъж се е прибирал у дома си, пресичайки пешеходната пътека, когато е бил блъснат от автомобил "Мазда 3“, управляван от 19-годишен шофьор.

Блъснатият мъж е качен в линейка в изключително тежко състояние и издъхва на път за болницата.

Веднага след инцидента шофьорът бе задържан за 72 часа в качеството му на обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите му за алкохол и наркотици бяха отрицателни.

През юни Окръжен съд Пловдив прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата обвинителния акт за отстраняване на неточности. 

"При така конструирания акт няма как да признаем изложените факти, за да пристъпим към съдебно съкратено следствие" - заяви тогава адвокат Недева. 

Следващото заседание ще бъде на 6 ноември от 9:30 часа.


Още по темата: общо новини по темата: 6
13.06.2025 »
16.07.2023 »
15.07.2023 »
15.07.2023 »
15.07.2023 »
15.07.2023 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нощ на литературата в парк "Каменица" в Пловдив
07:00 / 24.09.2025
Днес в Пловдив откриват 79-ия международен технически панаир
06:40 / 24.09.2025
Пловдив раздава пари за бъдещи млади предприемачи
19:32 / 23.09.2025
С телефонно обаждане пловдивчани изхвърлят стари мебели и уреди
19:27 / 23.09.2025
Ръчно нарисувана пешеходна пътека изненада пловдивчани
17:22 / 23.09.2025
Участнички в Ергенът: В Пловдив всички са тежките милионери
17:38 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: