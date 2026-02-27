Тежкият инцидент стана през лятото на 2023 г. и още тогава му е повдигнато обвинение.
Миналата година беше насрочено съдебното дело, но разпоредително заседание така и не се проведе, а обвинителният акт два пъти беше връщан заради констатирани неточности, предава Plovdiv24.bg.
Адвокатите на подсъдимия отново поискаха връщане на обвинителния акт на прокуратурата, с аргумент че има несъответствия и неясноти. Съдът не прие становището на защитата и заседание се проведе.
Припомняме, че на 15 юли 2023 г. на бул. "Христо Ботев" срещу №19, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда 3", 19-годишният тогава водач Димитър Иванов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 83-годишния Рангел Батаклиев. Възрастният мъж пресичал на затворената вече пешеходна пътека, когато бил ударен. Блъснатият човек издъхнал в линейката на път за болницата.
Съпругата и дъщерята на починалия са конституирани като частни обвинители в процеса срещу Иванов. Следващото заседание ще се проведе в петък, 13 март, от 9,30 ч.
