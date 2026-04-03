В рамките на засилените мерки за сигурност преди предстоящите избори за народни представители, днес служители на Шесто РУ – Пловдив са провели успешна операция в "Столипиново". Полицейските действия са предприети по неотложност след получен сигнал за подготвяна схема за влияние върху изборния процес. По оперативни данни, жител на квартала е планирал да манипулира вота на свои съграждани чрез финансови стимули. При акцията са иззети списъци с имена и значителна сума в чужда валута, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на МВР.

По време на претърсването в дома на заподозрения разследващите са открили неоспорими доказателства за престъпна дейност: ръчно изписани листове с данни на потенциални гласоподаватели и голяма парична сума в размер на 10 895 евро. Парите са били подготвени в банкноти с различен номинал – от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, което според криминалисти е индикация за планирани разплащания.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа съгласно Закона за МВР. Срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда сериозни наказания за организиране и предлагане на имотна облага с цел упражняване на избирателно право.

Припомняме, че само преди дни вътрешният министър Емил Дечев каза в Пловдив, че трябва да се прилага смела и енергична работа в рамките на закона. Според него не трябва да има двойни стандарти. "Неправителствените организации, разследващите журналисти, активните будни граждани, които подават сигнали - не ги разглеждам като партньори, а като съюзници, като важна част за предотвратяване на престъпленията", каза още министър Дечев.