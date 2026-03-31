18 сигнала за изборни нарушения са постъпили в ОД МВР Пловдив 20 дни преди изборите на 19 април. Образувано е едно досъдебно производство, подписани са 128 предупредителни протокола. Това съобщи в Пловдив и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев, предават репортери на Plovdiv24.bg.
Главен комисар Кандев припомни статистиката от изборите през октомври 2024 г.: 5 сигнала, нито едно досъдебно производство, 17 предупредителни протокола. Зад тези сухи цифри стои огромен обем работа, подчерта той.
"Тази суха статистика само 20 дни преди изборите през октомври 2024 и сега, 20 дни преди изборите на 19 април 2026 г., и съпоставката показват в пъти увеличаване на сигналите. Това показва, че има повишение на доверието на обществото към Министерството на вътрешните работи. Като резултат има повишаване на досъдебните наказателни производства, задържаните по Закона за МВР за 24 часа, предупредителните протоколи" - обобщи министър Емил Дечев.
Вътрешният министър припомни, че още при встъпването си в длъжност е обявил на екипа, че задължително трябва да обиколят всички областни дирекции. "За нас е изключително важен личният контакт на живо. Живият контанкт е безценен. Навсякъде повтаряме, че трябва да се прилага смела, енергична, в рамките на закона работа. Няма двойни стандарти, няма наши, няма ваши, няма фаворитизирана политическа партия или коалиция. Искаме енергична работа спрямо изборните престъпления. Неправителствените организации, разследващите журалисти, активните будни граждани, които подават сигнали - не ги разглеждам като партньори, а като съюзници, като важна част за предотвратяване на престъпленията" - допълни Дечев.
Министърът съобщи, че вече са обиколени 15 областни дирекции, след Пловдив предстои посещение в Пазарджик, а преди 19-ти април ще е посетил всички областни дирекции.
Относно случая с арестувания и освободен по-късно Айри Мурад директорът на областната дирекция ст. комисар Васил Костадинов съобщи, че МВР има право да задържа до 24 часа, а други институции, извън вътрешното ведомство, решават за задържане до 72 ч. и налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Директорът визира прокуратурата и съда.
"Досъдебното производство спрямо лицето е в ход, събират се доказателства и се изпълняват указанията на прокуратурата" - добави Костадинов.
Относно случая в Бяла Слатина, при който са намерени над 10 000 евро, и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев обясни:
"Проведена е специализирана полицейска операция, при която в лек автомобил на лице са намерени над 10 000 евро в купюри по 100 и 50 евро. Те са били предназначени за хора, които да гласуват за определена политическа сила. По случая е образувано досъдебно производство.".
Подробности за визитата на ръководството на МВР в Пловдив гледайте в прикаченото видео!
© Plovdiv24.bg
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.