Полицията ще се грижи за обществения ред при провеждане на протеста в Пловдив довечера

© Plovdiv24.bg От страна на областната дирекция на МВР са взети необходимите мерки за недопускане на противообществени прояви и обезпечаване на спокойствието на жителите и гостите на Пловдив по повод заявени протестни действия тази вечер.



Според постъпилата информация, около 18.15 ч. се очаква участниците да се съберат на пл. "Съединение“, а от 19.30 ч. да преминат по главната пешеходна улица на града.



В тази връзка е създадена организация шествието да бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да се въведе временна организация на движението.



Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на служителите на реда, а при забелязване на нередности или закононарушения своевременно да ги информират.