|Полицията ще се грижи за обществения ред при провеждане на протеста в Пловдив довечера
Според постъпилата информация, около 18.15 ч. се очаква участниците да се съберат на пл. "Съединение“, а от 19.30 ч. да преминат по главната пешеходна улица на града.
В тази връзка е създадена организация шествието да бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да се въведе временна организация на движението.
Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на служителите на реда, а при забелязване на нередности или закононарушения своевременно да ги информират.
