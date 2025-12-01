ИЗПРАТИ НОВИНА
Полицията ще се грижи за обществения ред при провеждане на протеста в Пловдив довечера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:40
От страна на областната дирекция на МВР са взети необходимите мерки за недопускане на противообществени прояви и обезпечаване на спокойствието на жителите и гостите на Пловдив по повод заявени  протестни действия тази вечер.

Според постъпилата информация, около 18.15 ч. се очаква участниците да се съберат на пл. "Съединение“, а от 19.30 ч. да преминат по главната пешеходна улица на града.

В тази връзка е създадена организация шествието да бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да се въведе временна организация на движението.

Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на служителите на реда, а при забелязване на нередности или закононарушения своевременно да ги информират.


Протеста е на недоволните граждани не позволявяйте партии да го яхат .
