Започна асфалтирането на кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и улица "Царевец" в район "Западен", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Рано сутринта обектът беше инспектиран от кметицата на район "Западен" Тони Стойчева. По същото време пристигна асфалтополагащата машина и строителите започнаха подготовка за полагане на първия пласт настилка. По информация на Стойчева, трябва да се положат четири слоя асфалт, за да бъде възстановен изцяло пътят. От фирмата са обещали, че до края на седмицата кръстовището ще е изцяло отворено за движение.



Припомняме, че кръстовището беше затворено през юли за строителство на огромна шахта за Южния обходен колектор, изграждан от консорциум "Еко проект Пловдив" ДЗЗД по договор с държавното дружество ВиК - ЕООД. Кръстовището трябваше да бъде отворено преди 15 септември, но се отложи. В момента е в сила временна организация за движение и след началото на учебната година трафикът е силно затруднен.



