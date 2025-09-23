ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Показаха за първи път проекта за новата детска градина в западната част на Пловдив
Новата сграда ще бъде разположена на ул. "Ген. Никола Иванов" и ще има капацитет от седем групи по 25 деца, или общо 175 места. Проектът предвижда застрояване върху площ от 2660 кв. м, разделена в три секции – две двуетажни и една едноетажна. Освен просторни занимални, градината ще разполага със спортна зала, модерни детски и спортни площадки, озеленяване с поливна система, алеи за пешеходци, както и паркинг и обслужващ път за родители и персонал. Предвиден е и товарен асансьор за кухненския блок.
Срокът за строителство е до 520 дни, а визуализациите, показани за първи път, разкриват как ще изглежда бъдещата детска градина – светла, зелена и съобразена с всички съвременни стандарти за безопасност и комфорт.
"Показваме за първи път визуализациите на тази детска градина, защото искаме пловдивчани да видят какво предстои. Това няма да бъде просто сграда, а модерна среда за нашите деца – с всички условия за обучение, спорт и игра. Рестартирането на процедурата е решаваща стъпка и съм уверен, че този път проектът ще стане реалност," заяви заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.
Той поясни, че новата детска градина в "Западен" е част от мащабната програма, по която работи, за модернизация и изграждане на образователна инфраструктура, насочена към повече места и по-добри условия за децата на града.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 49 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Неприятно започна новата работна седмица в Пловдив
08:26 / 23.09.2025
Проблем с приложението "еЗдраве"
08:00 / 23.09.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
07:25 / 23.09.2025
Велосипедисти са в болница в Пловдив след катастрофи!
21:35 / 22.09.2025
Разбиха и разграбиха контейнер за даряване на дрехи посред бял де...
19:49 / 22.09.2025
Акад. Владимир Зарев получи голямата награда "Христо Г. Данов"
18:00 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS