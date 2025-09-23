ИЗПРАТИ НОВИНА
Показаха за първи път проекта за новата детска градина в западната част на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40Коментари (1)969
виж галерията
Община Пловдив рестартира обществената поръчка за изграждане на нова модерна детска градина в район "Западен". Възложител на процедурата е заместник-кметът с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.

Новата сграда ще бъде разположена на ул. "Ген. Никола Иванов" и ще има капацитет от седем групи по 25 деца, или общо 175 места. Проектът предвижда застрояване върху площ от 2660 кв. м, разделена в три секции – две двуетажни и една едноетажна. Освен просторни занимални, градината ще разполага със спортна зала, модерни детски и спортни площадки, озеленяване с поливна система, алеи за пешеходци, както и паркинг и обслужващ път за родители и персонал. Предвиден е и товарен асансьор за кухненския блок.

Срокът за строителство е до 520 дни, а визуализациите, показани за първи път, разкриват как ще изглежда бъдещата детска градина – светла, зелена и съобразена с всички съвременни стандарти за безопасност и комфорт.

"Показваме за първи път визуализациите на тази детска градина, защото искаме пловдивчани да видят какво предстои. Това няма да бъде просто сграда, а модерна среда за нашите деца – с всички условия за обучение, спорт и игра. Рестартирането на процедурата е решаваща стъпка и съм уверен, че този път проектът ще стане реалност," заяви заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков.

Той поясни, че новата детска градина в "Западен" е част от мащабната програма, по която работи, за модернизация и изграждане на образователна инфраструктура, насочена към повече места и по-добри условия за децата на града.







Тонке кмет очакваме включване по темата???? Браво на Темелков!
