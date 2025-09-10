ИЗПРАТИ НОВИНА
Погребват Христина в родното й село до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44
©
Почернени роднини и приятели ще си вземат днес, 10 септември, последно сбогом с 34-годишната Христина, която почина три седмици, след като бе прегазена от АТВ в курорта "Слънчев бряг". 

Погребението ще се състои в родното ѝ село до Пловдив, научи "Труд news". 

Близки на покойната млада жена разказаха, че с мъжа ѝ Миро ги свързва голяма ученическа любов. Те са неразделни повече от 15 години. Имат две малки момченца.

Познати описват семейството като изключително кротки, скромни и възпитани хора. От 2 години тя работела в банкова институция. 

Черната дата 14 август завинаги променя съдбата на цялото семейство, отшило на почивка на родното Черноморие. 

18-годишният Никола Бургазлив, който според обвинението е бил под въздействието на марихуана, когато натиска газта, посред бял ден помита с бясна скорост Хриси и 4-годишния ѝ син Марти с мощното си АТВ. Още трима души са със средни телесни повреди от удара.

Най-тежки обаче са раните на Христина. Въпреки усилията на лекарите в бургаската болница, майката изпадна в клинична смърт две седмици след инцидента - необратимо състояние, при което мозъкът спира дейност.

Медиците не даваха шансове жената да се събуди, но въпреки това близките ѝ до последно се надяваха на чудо. Седмица след това жената издъхна. 

4-годишният Марти продължава битката си за живот в "Пирогов". Той все още е в кома, а лекарите не се ангажират с прогнози за състоянието му. 

Междувременно се очаква прокуратурата да промени обвинението на Бургазлиев след смъртта на майката. Към момента на младия мъж е повдигнато обвинение за нанесена средна телесна повреда, което ще бъде преквалифицирано в причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице след употреба на наркотици.

Престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор.


