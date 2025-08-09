Подобряват условията за живеене в бившата белодробна болница "Димитър Кудоглу"

© Изграждат парно в бившата белодробна болница - СБПФЗАЛ "Д. П. Кудоглу“ на бул. "Цариградско шосе“ №108. Според пуснатата обществена поръчка става въпрос за доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, а сумата определена за целта е 300 000 лева. Възложител е Николай Бухалов, зам. - кмет "Спорт и младежки дейности", информира Plovdiv24.bg



"ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – гр. Пловдив е единствен възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка, поради това, че притежава изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив. Поради това процедурата е по договаряне без предварително обявление.



Договорът ще бъде със срок на действие 3 години.



Припомняме, че заради ремонта на сградата на дома за възрастни хора “Свети Василий Велики" обитателите бяха преместени в сградата на бившата белодробна болница, която приюти бежанци от Украйна, бягащи от войната с Русия.



Възрастните хора ще обитават 4-ия етаж на бившата белодробна болница. Няма да има проблем с достъпната среда, тъй като в сградата има асансьор. Заедно с тях ще се премести персоналът.