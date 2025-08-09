ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Подобряват условията за живеене в бившата белодробна болница "Димитър Кудоглу"
"ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – гр. Пловдив е единствен възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка, поради това, че притежава изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив. Поради това процедурата е по договаряне без предварително обявление.
Договорът ще бъде със срок на действие 3 години.
Припомняме, че заради ремонта на сградата на дома за възрастни хора “Свети Василий Велики" обитателите бяха преместени в сградата на бившата белодробна болница, която приюти бежанци от Украйна, бягащи от войната с Русия.
Възрастните хора ще обитават 4-ия етаж на бившата белодробна болница. Няма да има проблем с достъпната среда, тъй като в сградата има асансьор. Заедно с тях ще се премести персоналът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Район в Пловдив забравя за дупките по улиците
19:13 / 09.08.2025
Пожар до Пловдив
18:18 / 09.08.2025
Появиха се още видеа с "извънземни в Пловдив"
15:30 / 09.08.2025
Ученичка от МГ Пловдив е първото момиче от страната, удостоено с ...
12:56 / 09.08.2025
Иновативно решение: Дръвчетата на ул. "Лев Толстой" се поливат с ...
12:13 / 09.08.2025
Пловдив ще има нова детска ясла за 11,2 млн. лева
12:07 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS