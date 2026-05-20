Почина Мария Дамова - и изключителен професионалист с повече от 35 години опит като музикален продуцент, автор и редактор на множество музикални предавания.
През годините тя е била отдаден професионалист, посветил живота си на радиото и музиката, и е била обичана и уважавана от колегите си. До последно Мария Дамова е работила като музикален редактор на предаванията "Преге“, "Срещите“, "Радио Пловдив – Класик“ и "Звука на киното“.
Нейните колеги ще я запомнят като човек с голямо сърце, силен дух и изключително чувство за естетика и внимание към детайла. През кариерата си е обучила десетки млади колеги в професията, която е обичала дълбоко и последователно.
Преподавателят от Пловдивския университет изрази Любомир Стайков изрази съболезнования към семейството, близките, колегите и приятелите на Мария Дамова.Поклон пред светлата ѝ памет!
