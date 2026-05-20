Почина Мария Дамова - и изключителен професионалист с повече от 35 години опит като музикален продуцент, автор и редактор на множество музикални предавания.

През годините тя е била отдаден професионалист, посветил живота си на радиото и музиката, и е била обичана и уважавана от колегите си. До последно Мария Дамова е работила като музикален редактор на предаванията "Преге“, "Срещите“, "Радио Пловдив – Класик“ и "Звука на киното“.

Нейните колеги ще я запомнят като човек с голямо сърце, силен дух и изключително чувство за естетика и внимание към детайла. През кариерата си е обучила десетки млади колеги в професията, която е обичала дълбоко и последователно.

Преподавателят от Пловдивския университет изрази Любомир Стайков изрази съболезнования към семейството, близките, колегите и приятелите на Мария Дамова.

Искрени съболезнования към роднините, близките, колегите и приятелите на Мария Дамова. Вечна памет за един от хората, които окончателно ме влюбиха в радиото и музиката - с нейната огромна грижа, буквално майчинска обич, приятелство и изключителен професионализъм. Тя беше от онези хора, за които, без да проверяваш, знаеш кога са зад пулта или пред пулта. Не съм сигурен кое е точното, но съм сигурен, че скърбя искрено. Докато съм жив, ще разказвам за нея

скърби за нея Любомир Стайков.

Поклон пред светлата ѝ памет!