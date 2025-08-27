ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:28Коментари (0)2716
©
Никола Киров
Родителите на убития Никола Киров се обърнаха с отворено писмо в социалните мрежи към човека, отнел живота на сина им - Нечо Цанко. В него те изразяват болката си, непримиримостта си към случилото се и настояването за справедливост.

"Ти отне живота на нашия син. На нашето дете – Никола. Отне мечтите му, усмивката му, бъдещето му. Отне и част от нас – защото никой родител не може да преживее такава загуба“, пишат скърбящите родители.

Те посочват, че докато синът им е погребан, човекът, обвинен в убийството му, е жив и свободен:

"Докато нашето момче лежи в гроба и тялото му тлее под земята, ти си жив и свободен. Ходиш на работа, срещаш хора, живееш така, сякаш нищо не е станало. Но знай – никога няма да избягаш от това, което направи. Вината ти ще тежи вечно, дори и да се опитваш да я скриеш дълбоко в себе си.“

В посланието си родителите заявяват, че няма да позволят смъртта на Никола да бъде забравена:

"Може би си мислиш, че времето ще изтрие следите, че истината ще бъде забравена. Но не – ние няма да замълчим. Няма да оставим смъртта на сина ни да остане безнаказана. Ще се борим, ще говорим, ще настояваме – докато справедливостта възтържествува.“

Писмото завършва с думите:

"Ти може да си отнел живота му, но не можа да убиеш любовта и силата, които той остави след себе си. Никола ще живее чрез нас, чрез всички, които го обичаха. А ти – ти винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот.“

Припомняме, че на 29 юли съдът освободи под парична гаранция от 5000 лева младия баща, обвинен за трагичния инцидент с въздушна пушка. Военно-апелативният съд отмени решението на Военен съд – Пловдив, с което Цанков беше задържан под стража.

Трагедията се разигра в нощта на 17 юли. Младият ефрейтор, който наскоро бил станал баща, събрал приятели в дома си, за да отпразнуват щастливото събитие. Компанията пила алкохол и разговаряла в приятелска атмосфера. Към 2 часа през нощта Цанков извадил въздушна пушка. Един от приятелите му го предупредил: "Прибери я, да не стане беля“, но ефрейторът отговорил, че оръжието е празно. Последвал фатален изстрел, който улучил смъртоносно Никола.

©
Нечо Цанков
Първоинстанционният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка – задържане под стража, с мотиви, че обвинението е за тежко престъпление и има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Апелативните магистрати обаче прецениха друго:

"Не е имало конфликт между присъстващите лица, но същите са били употребили алкохол. Това е дало основание за по-свободно изразяване и отпадане на задръжки, както в случая е изваждането на оръжието и боравенето с него. Няма данни да е имало конфликт между лицата, нито спор, който е следвало да бъде решен с оръжието. Напротив – всичко е било в приятелска атмосфера и няма данни за преднамереност“, се посочва в решението.

Съдът обърна внимание и на факта, че обвиняемият има новородено дете, което още не е било изписано от болницата, както и че е социално и трудово ангажиран с постоянен адрес. Затова магистратите приеха, че няма основания да се счита, че той ще се укрие или ще извърши друго престъпление.

Военно-апелативният съд окончателно освободи ефрейтор Цанков срещу парична гаранция от 5000 лева.


Още по темата: общо новини по темата: 13
30.07.2025 »
29.07.2025 »
23.07.2025 »
23.07.2025 »
18.07.2025 »
18.07.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
08:14 / 27.08.2025
Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
20:09 / 26.08.2025
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
19:21 / 26.08.2025
Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
08:16 / 27.08.2025
За хора с много пари и нюх: Продават летище до Пловдив
16:56 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пребиха жестоко легенда на популярен български клуб
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: