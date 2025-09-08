ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивско училище ще посрещне своите ученици с нова придобивка
Новото пространство е изградено по Националната програма на МОН "Безопасност на движението по пътищата“, със съдействието на училищното настоятелство и с подкрепата на бюджета на училището. То е проектирано така, че да наподобява истинска градска среда – със светофари и пътни знаци, зелени острови, цветни кътове и пейки за отдих. Осигурени са велосипеди, тротинетки, каски и дори колички за бебета, за да може обучението да бъде максимално близко до реалността, обясни директорът на училището Златка Алдженаби.
Тържеството ще премине под вдъхновяващия надслов "Пътят е избор, животът е с предимство“. Учениците ще направят демонстрации, ще прозвучат песни и танци, а лентата на новата площадка ще бъде прерязана от Красимир Аргиров от Отдел "Охранителна полиция“. Всеки присъстващ ще получи символична табела с послание за пътна безопасност – знак, че знанието и отговорността вървят заедно по един и същи път.
"За нас е важно децата да тръгват към знанието с увереност, че пътят пред тях е безопасен. Празникът на знанието и площадката по безопасност ще се срещнат в едно начало, което съчетава радост и отговорност“, заяви още Златка Алдженаби.
Откриването на новата учебна година ще бъде заснето с дрон и запазено като част от историята на училището.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 726
|предишна страница [ 1/121 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Експерт: Стадата в Пловдивско масово се ваксинират незаконно
10:16 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Сигнал: Пак ли на Бог трябва да се молим, за да не се случи непоп...
09:35 / 08.09.2025
Ремонтите в пловдивските училища приключват с рекордни темпове
09:19 / 08.09.2025
Жена от Пловдив твърди, че е получила тежки травми, след като е б...
08:39 / 08.09.2025
Крем против бръчки за 10 милиона на стар кашон в центъра на Пловд...
07:30 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS