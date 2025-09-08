© виж галерията Илюстративна снимка На 15 септември, по традиция, дворът на ОУ "Кочо Честеменски“ в Пловдив ще се изпълни с детски гласове, усмивки и радостно вълнение. С първия звънец на учебната 2025/2026 година училището ще посрещне своите ученици не само с празнична атмосфера, но и с нова придобивка – площадка по безопасност на движението по пътищата. Тя е създадена за децата, за да учат чрез игра и практика колко важно е да пазят живота – своя и на другите.



Новото пространство е изградено по Националната програма на МОН "Безопасност на движението по пътищата“, със съдействието на училищното настоятелство и с подкрепата на бюджета на училището. То е проектирано така, че да наподобява истинска градска среда – със светофари и пътни знаци, зелени острови, цветни кътове и пейки за отдих. Осигурени са велосипеди, тротинетки, каски и дори колички за бебета, за да може обучението да бъде максимално близко до реалността, обясни директорът на училището Златка Алдженаби.



Тържеството ще премине под вдъхновяващия надслов "Пътят е избор, животът е с предимство“. Учениците ще направят демонстрации, ще прозвучат песни и танци, а лентата на новата площадка ще бъде прерязана от Красимир Аргиров от Отдел "Охранителна полиция“. Всеки присъстващ ще получи символична табела с послание за пътна безопасност – знак, че знанието и отговорността вървят заедно по един и същи път.



"За нас е важно децата да тръгват към знанието с увереност, че пътят пред тях е безопасен. Празникът на знанието и площадката по безопасност ще се срещнат в едно начало, което съчетава радост и отговорност“, заяви още Златка Алдженаби.



Откриването на новата учебна година ще бъде заснето с дрон и запазено като част от историята на училището.