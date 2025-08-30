ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивско училище с ново модерно обзавеждане
Автор: Ивет Калчишкова 17:29Коментари (0)744
© Plovdiv24.bg
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив ще има ново модерно обзавеждане.

Директорът на школото е обявил обществена поръчка, която обхваща изработка, доставка и монтаж на мебели, които ще отговарят на всички стандарти за качество, безопасност и ергономичност.

В обхвата на поръчката влизат 225 двойни чина с метална конструкция и плот от висококачествени материали, 450 ученически леки стола. Те трябва да са удобни и ергономични, с пластмасова седалка и метална конструкция. Предвидени са 50 учителски шкафа с височина 180 см, разделени на три модула за максимална практичност, както и 25 учителски бюра с чекмеджета и шкафове, създадени за удобство в ежедневната работа.

Прогнозната стойност на поръчката е 120 000,00 лева без ДДС. Изискването към изпълнителя е мебелите да бъдат нови, нерециклирани и без дефекти, като се гарантира безопасността и комфортът на учениците и учителите.

Възложителят поставя акцент и върху ергономичността. Обзавеждането трябва да осигурява здравословна и удобна среда за учене и работа.

Монтажът ще бъде извършен на няколко етапа, като изпълнителят трябва да осигури и съхранение на мебелите до момента на тяхното поставяне в сградата.

Срокът за съхранение може да достигне до 18 месеца. При доставката всички артикули ще бъдат придружени със съответните документи за качество и безопасност, а транспортът и монтажът са изцяло за сметка на изпълнителя.

Освен това ще бъде предложен гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

С обновеното обзавеждане гимназията ще разполага със съвременна и практична среда, която ще допринесе за по-добри условия на обучение както за учениците, така и за преподавателите.

Краен срок за подаване на документи е 18 септември 2025.


Още по темата: общо новини по темата: 74
07.08.2025 Ето къде ще учат децата от Хуманитарната
03.08.2025 Възможно ли е ремонтът на Хуманитарната да приключи до декември?
21.07.2025 Хуманитарната ще разполага с изключително модерна климатизация
05.06.2025 Дадоха старт на ремонта на Хуманитарната гимназия
05.06.2025 Започва нов етап от ремонта на Хуманитарната гимназия
04.06.2025 Последен звънец за учениците от Хуманитарната
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Негоден за живеене е апартаментът, който горя в Пловдив
15:46 / 30.08.2025
Гори апартамент в Пловдив, на място е и Спешна помощ
15:25 / 30.08.2025
Магично място на 25 км от Пловдив ни кара да забравим за жегата
14:07 / 30.08.2025
Хеликоптер от Крумово се включва в гасенето на големия пожар в Ри...
12:55 / 30.08.2025
3 години след първата копка нищо не е готово, а обещаваха друго
10:17 / 30.08.2025
Шест дами искат да работят в община Пловдив
09:26 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Лято 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: