Пловдивско училище с ново модерно обзавеждане

© Plovdiv24.bg Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив ще има ново модерно обзавеждане.



Директорът на школото е обявил обществена поръчка, която обхваща изработка, доставка и монтаж на мебели, които ще отговарят на всички стандарти за качество, безопасност и ергономичност.



В обхвата на поръчката влизат 225 двойни чина с метална конструкция и плот от висококачествени материали, 450 ученически леки стола. Те трябва да са удобни и ергономични, с пластмасова седалка и метална конструкция. Предвидени са 50 учителски шкафа с височина 180 см, разделени на три модула за максимална практичност, както и 25 учителски бюра с чекмеджета и шкафове, създадени за удобство в ежедневната работа.



Прогнозната стойност на поръчката е 120 000,00 лева без ДДС. Изискването към изпълнителя е мебелите да бъдат нови, нерециклирани и без дефекти, като се гарантира безопасността и комфортът на учениците и учителите.



Възложителят поставя акцент и върху ергономичността. Обзавеждането трябва да осигурява здравословна и удобна среда за учене и работа.



Монтажът ще бъде извършен на няколко етапа, като изпълнителят трябва да осигури и съхранение на мебелите до момента на тяхното поставяне в сградата.



Срокът за съхранение може да достигне до 18 месеца. При доставката всички артикули ще бъдат придружени със съответните документи за качество и безопасност, а транспортът и монтажът са изцяло за сметка на изпълнителя.



Освен това ще бъде предложен гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца.



С обновеното обзавеждане гимназията ще разполага със съвременна и практична среда, която ще допринесе за по-добри условия на обучение както за учениците, така и за преподавателите.



Краен срок за подаване на документи е 18 септември 2025.