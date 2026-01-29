ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски музикант: Не искам да повярвам, мъката ми е голяма
Ето какво каза по този повод Кольо Брадата - един от музикантите, който бе част от последния музикален проект на Личо - Litcho Stone's Band
Не искам да повярвам, но за голямо съжаление е вярно! Напусна ни велик Човек и голям приятел. Трудно ми е да пиша в момента. Обичам те, приятелю и мъката ми е голяма! Светъл път на душата ти!
Дата: 29 януари 2026 г. (четвъртък)
• Час: 13:00 ч.
• Място: Ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе“, Пловдив
Светъл път към небесната сцена, Маестро!
