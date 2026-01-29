Пловдивски музикант: Не искам да повярвам, мъката ми е голяма

© Litcho Stone's Band Преди три дни ни напусна Илия Караянев – Личо Стоунса. Виртуозен китарист, велик музикант и безспорна емблема на пловдивския рок, той остави незаличима следа в сърцата на поколения и в историята на българската музика. Погребението на големия музикант ще се състои днес.



Ето какво каза по този повод Кольо Брадата - един от музикантите, който бе част от последния музикален проект на Личо - Litcho Stone's Band



Не искам да повярвам, но за голямо съжаление е вярно! Напусна ни велик Човек и голям приятел. Трудно ми е да пиша в момента. Обичам те, приятелю и мъката ми е голяма! Светъл път на душата ти!



Дата: 29 януари 2026 г. (четвъртък)



• Час: 13:00 ч.



• Място: Ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе“, Пловдив



Светъл път към небесната сцена, Маестро!