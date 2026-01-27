Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища

© Напусна ни Илия Караянев – Личо Стоунса, съобщиха от община Пловдив. Виртуозен китарист, велик музикант и безспорна емблема на пловдивския рок, той остави незаличима следа в сърцата на поколения и в историята на българската музика.



Личо не просто свиреше – той живееше чрез струните и запали огъня на рока в хиляди от нас.



Човекът, който превърна китарата в магия и вдъхнови цяло поколение да вярва в силата на истинската музика.



Нека заедно със семейството му, приятели, колеги и почитатели да го изпратим в последния му земен път.



Дата: 29 януари 2026 г. (четвъртък)



Час: 13:00 ч.



Място: Ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе“, Пловдив



Светъл път към небесната сцена, Маестро!