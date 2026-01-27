ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
Личо не просто свиреше – той живееше чрез струните и запали огъня на рока в хиляди от нас.
Човекът, който превърна китарата в магия и вдъхнови цяло поколение да вярва в силата на истинската музика.
Нека заедно със семейството му, приятели, колеги и почитатели да го изпратим в последния му земен път.
Дата: 29 януари 2026 г. (четвъртък)
Час: 13:00 ч.
Място: Ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе“, Пловдив
Светъл път към небесната сцена, Маестро!
