|Днес казахме сбогом на един човек, който бе по-голям от самия живот
Днес казахме "сбогом“ на един човек, който беше по-голям от самия живот. Илия Караянев, за всички нас просто Личо Стоунса, не беше просто музикант. Той беше епоха.
Личо притежаваше онзи рядък дар – да превръща всеки тон в магия. Той беше емблема на нашия град, човекът, който запали искрата в очите на толкова много млади хора и ги научи да обичат музиката безкомпромисно. Когато Личо хващаше китарата, времето спираше.
Днес е тихо. Но само привидно. Защото във всяко пловдивско рок сърце, във всеки китарен риф, който ще се чуе оттук нататък по тепетата, ще звучи частица от него.
Личо, благодарим ти за уроците и за музиката, с която ни направи по-добри. Твоят път не свършва тук – ти преминаваш във вечността, където музиката никога не спира. Почивай в мир, твоята легенда е жива!
Дълбок поклон и съболезнования на семейството и близките му за безвъзвратната загуба! Днес небесната рок сцена има своя нов главен китарист. Струните затихнаха, но музиката остава...
С огромна почит
Пламен Панов – заместник-кмет на община Пловдив и екипа на отдел "Култура“
