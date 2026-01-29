ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Днес казахме сбогом на един човек, който бе по-голям от самия живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:49Коментари (0)2545
©
Преди три дни ни напусна Илия Караянев – Личо Стоунса. Виртуозен китарист, велик музикант и безспорна емблема на пловдивския рок, той остави незаличима следа в сърцата на поколения и в историята на българската музика. Погребението на големия музикант бе днес. Ето какво каза по този повод Пламен Панов – заместник-кмет на община Пловдив и екипа на отдел "Култура“:

Днес казахме "сбогом“ на един човек, който беше по-голям от самия живот. Илия Караянев, за всички нас просто Личо Стоунса, не беше просто музикант. Той беше епоха.

Личо притежаваше онзи рядък дар – да превръща всеки тон в магия. Той беше емблема на нашия град, човекът, който запали искрата в очите на толкова много млади хора и ги научи да обичат музиката безкомпромисно. Когато Личо хващаше китарата, времето спираше.

Днес е тихо. Но само привидно. Защото във всяко пловдивско рок сърце, във всеки китарен риф, който ще се чуе оттук нататък по тепетата, ще звучи частица от него.

Личо, благодарим ти за уроците и за музиката, с която ни направи по-добри. Твоят път не свършва тук – ти преминаваш във вечността, където музиката никога не спира. Почивай в мир, твоята легенда е жива!

Дълбок поклон и съболезнования на семейството и близките му за безвъзвратната загуба! Днес небесната рок сцена има своя нов главен китарист. Струните затихнаха, но музиката остава...

С огромна почит

Пламен Панов – заместник-кмет на община Пловдив и екипа на отдел "Култура“


Още по темата: общо новини по темата: 4
29.01.2026 Пловдивски музикант: Не искам да повярвам, мъката ми е голяма
27.01.2026 Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
27.01.2026 Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
27.01.2026 Почина Личо Стоунса






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Беше като във филм на ужасите!
19:36 / 29.01.2026
17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъплен...
18:45 / 29.01.2026
Кошмар за пътник в чакалнята на Централна гара Пловдив
18:30 / 29.01.2026
Вижте какво откри полицията в колата на таксиметров шофьор в Плов...
14:30 / 29.01.2026
Кметът: Погледнато отвън - Пловдив е много добър град за живеене
13:14 / 29.01.2026
Решиха: Правят нов учебен корпус в двора на СУ "Св. Паисий Хиленд...
12:56 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Почина Личо Стоунса
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: