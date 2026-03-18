Пловдивски икономист: Глътка оптимизъм на петролния пазар
©
Петролният пазар посрещна с оптимизъм новината, че Ирак ще възстанови петролопровода от Киркук до Джейхан в Турция. Това е един от трите петролопровода, които заобикалят протока Ормуз, другите два са в Саудитска Арабия и в ОАЕ.
970 километровият петролопровод до Джейхан има теоретичен капацитет е 1.6 милиона барела на ден, но не е работил от години с пълен капацитет, а след това беше затворен изцяло за около 2 години заради спорове между Кюрдските регионални власти и правителството на Ирак. Предполага се, че първоначално петролопроводът ще започне работа с около 250 000 барела петрол на ден, което е минимална част от иракския добив от преди иранската криза (над 4 милиона барела на ден). Но потенциално с времето петролопроводът може да повиши преноса двойно или тройно.
Това няма да е голямо облекчение за световния пазар, но всъщност ще увеличи доставките към нашия регион, така че ще е добре за Средиземноморието и Европа.
Петролопроводът в ОАЕ също работи - макар че там се появяват проблеми с дронове, които атакуват пристанището във Фуджейра, където петролът се товари на танкери.
Най-голям е петролопроводът в Саудитска Арабия - т.нар. петролопровод Изток-Запад, който позволява пренос на около 7 милиона барела от саудитския петрол да се изнася през Червено море, вместо през протока Ормуз. Но самото пристанище на Червено море има по-малък капацитет от 4-5 милиона барела.
Още по темата
/
Транспортният бранш: Част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост
16.03
20 евро месечна компенсация се равняват на около 13,5 литра гориво на месец, и то само ако цената на горивото се задържи около 1,50 евро за литър
15.03
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
15.03
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
15.03
Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
13.03
Димитър Хаджидимитров: Ако тази ситуация се задържи без промяна, следващата седмица ще виждаме с 3 до 5 евроцента минимум по-високи цени
13.03
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.