Пловдивчанка: Това нормално ли е?

50 минути е чакала пловдивчанка автобус по линия №26 тази сутрин, оплака се тя в редакцията на Plovdiv24.bg.



"За първи път ми се случва в понеделник сутрин да няма автобус в час пик. Отидох на спирката в 8 без 5. Освен мен имаше поне още 10 човека, които също чакаха 26. Започнахме да се питаме дали случайно тази линия не е закрита. През това време минаха по три-четири рейса от другите линии. Нашият автобус дойде в 8 и 45. Това нормално ли е?" - пита жената.



Един автобус временно е извън строя, което се е отрази на целия график, съобщи за Plovdiv24.bg Костадин Тотков от фирма "Автобусни превози", която обслужва линия 26.



Въпросният автобус сутринта е участвал в ПТП на Сточна гара. На излизане от спирката в посока към "Изгрев" лек автомобил не му е дал път и леко се е остъргал в рейса. Няма пострадали пътници, водачът също не е наранен.