|Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Уважаеми госпожи и господа,
Пиша това оплакване от името на всички пътници, които всяка събота и неделя са принудени да търпят абсолютно неприемливите условия в градския транспорт в Пловдив. Говоря конкретно за линиите, които обслужват района от бул. "Руски" към Кючука. Вечерите през уикенда, особено след 18:00 часа, автобусите се движат изключително рядко — на интервали от по един час.
Резултатът е напълно предвидим: спирките се пълнят с хора, които чакат по тъмно и студено, а когато най-накрая дойде автобус, всички се натъпкват вътре като сардини. Днес хората от мола буквално запълниха целия автобус №116 в 19:00 ч. – нямаше място за дишане, десетки правостоящи, измръзнали, изнервени. Това не е инцидент, а постоянна картина всяка събота и неделя.
Допълнително шофьорът беше принуден да продава билети, което е напълно недопустимо при такава тълпа – опасно е и забавя още повече движението. Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер? Хората работят, разкарват се по ангажименти, прибират се от смяна – транспортът е необходимост, не е лукс.
Не може да се очаква гражданите да мръзнат по цял час на спирките и да рискуват здравето си, защото е уикенд. Това е системен проблем, не единична случка.
Настоявам за незабавни мерки:
сгъстяване на разписанията в събота и неделя вечер, поне по линии №16 и 116;
осигуряване на повече автобуси по натоварените линии;
прекратяване на практиката шофьорът да продава билети при претъпкани курсове, както и препродаването на билети;
ясно обявена отговорност от страна на превозвача и общината.
Очаквам официален отговор и конкретни действия. Транспортът е обществена услуга, а в момента условията са под всякаква критика. Моля, в случай че сигналът не е правилно адресиран, да се препрати където е необходимо.
С уважение,
Миглена Стефанова
