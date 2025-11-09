ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:09
© Plovdiv24.bg
Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да изкаже огромното си разочарование. Сигналът е изпратен и до община Пловдив:

Уважаеми госпожи и господа,

Пиша това оплакване от името на всички пътници, които всяка събота и неделя са принудени да търпят абсолютно неприемливите условия в градския транспорт в Пловдив. Говоря конкретно за линиите, които обслужват района от бул. "Руски" към Кючука. Вечерите през уикенда, особено след 18:00 часа, автобусите се движат изключително рядко — на интервали от по един час.

Резултатът е напълно предвидим: спирките се пълнят с хора, които чакат по тъмно и студено, а когато най-накрая дойде автобус, всички се натъпкват вътре като сардини. Днес хората от мола буквално запълниха целия автобус №116 в 19:00 ч. – нямаше място за дишане, десетки правостоящи, измръзнали, изнервени. Това не е инцидент, а постоянна картина всяка събота и неделя.

Допълнително шофьорът беше принуден да продава билети, което е напълно недопустимо при такава тълпа – опасно е и забавя още повече движението. Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер? Хората работят, разкарват се по ангажименти, прибират се от смяна – транспортът е необходимост, не е лукс.

Не може да се очаква гражданите да мръзнат по цял час на спирките и да рискуват здравето си, защото е уикенд. Това е системен проблем, не единична случка.

Настоявам за незабавни мерки:

сгъстяване на разписанията в събота и неделя вечер, поне по линии №16 и 116;

осигуряване на повече автобуси по натоварените линии;

прекратяване на практиката шофьорът да продава билети при претъпкани курсове, както и препродаването на билети;

ясно обявена отговорност от страна на превозвача и общината.

Очаквам официален отговор и конкретни действия. Транспортът е обществена услуга, а в момента условията са под всякаква критика. Моля, в случай че сигналът не е правилно адресиран, да се препрати където е необходимо.

С уважение,

Миглена Стефанова


0
 
 
Като си помисля за софийския транспорт, плаче ми се. Там и в 11 вечерта да тръгнеш, рейсът ще дойде до 5 минути. За пловдивчани никой не го е грижа. Тъжно.
0
 
 
Някой път повече от 1 час се чака за единия тъп строшен рейс, те ако могат ще ги намалят автобусите още повече , да може през 2-3 часа да минава един. Те през седмицата рейсовете закъсняват и са нередовни а какво остава събота и неделя. Транспортната система едва функционира , на прага на разпад е.
+1
 
 
Пловдив е много, ама много “спрял” град. Всичко това благодарение на местните управляващи “джентълмени” !
0
 
 
В София повечето МОЛци ходят с колите си , тая на МОЛ с рейса като на село. Има таксита, никой не е длъжен да финансира шопинг маниячките, дето си изтръскват джобовете до стотинка.
0
 
 
Пловдив е 5-ти по големина в България!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

