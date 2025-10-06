ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките заобикалящи ни строежи наоколо
Изпращам до Вас една тема, свързана със застрояването, за която смятам, че обществото трябва да бъде запознато и да бъде поета някаква отговорност от съответните институции.
Живея в "Азалия парк", находящ се в Пловдив, бул. "България" № 127. През изминалата седмица част от паркинга между комплекса и хотел "Плаза" изненадващо беше заграден с метални ограждения (ламарини), където се планира там да "поникне" поредният строеж. Подобно застрояване е крайно нецелесъобразно и поставя редица проблеми:
• ще се отнеме наличен паркинг, който обслужва десетки семейства и посетители
• ще се създадат сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия поради стесняване на уличното пространство
• строителните дейности ще доведат до допълнителен шум, прах и постоянни неудобства за живущите в блока и особено неприятно ще бъде за хората, чиито тераси са точно под строежа
• поставя се под въпрос как и на какво основание изобщо е издадено разрешение за строеж върху толкова малък и неподходящ терен?
Въпросите, на които живущите търсим отговори, засега не остават изяснени. Кой е издал разрешението за строеж и при какви основания? Съответства ли проектът на нормативните изисквания за отстояния, достъп и паркоместа?
От другата страна на блока вече повече от година и половина стои опасен дълбок изкоп за започната сграда, която не се строи и е изоставена. Трябва ли живущите в квартала навсякъде да бъдем заградени с дълбоки изкопи от започнати и недовършени строежи, пък били и те схема на някакви измислени инвеститори?
Това е недопустимо и представлява реална опасност за гражданите. Гражданите на Пловдив вече не можем да дишаме от прах от заобикалящите ни строежи, вече никъде няма зеленина и дървета, навсякъде е бетон. Вместо да се мисли в посока как да се облагородят терените, да се превърнат в паркове за отдих със зеленина и дървета - ще строят поредната сграда. Къде остана мисълта за хората? Къде са градоустройствените планове?
Или всичко е корупция и пране на пари? Няма къде да паркираме колите вече, ако не сме извадили още една торба с пари за паркомясто, да не говорим, че за гараж и дума да не става. Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките заобикалящи ни строежи наоколо, а да не споменавам и непрекъснатия шум от строежите.
Къде остана планът за детската градина в района отпреди повече от 20 години, защото на негово място изникват още и още комплекси? Много въпроси, а никакви отговори. Прилагам и снимка на терена. Живущите смятаме да уведомим всички възможни институции и медии и се молим, някоя от тях да предприеме нещо по въпроса и да потърси отговорност от компетентните лица.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 59 мин.
0
преди 1 ч. и 0 мин.
+1
преди 1 ч. и 7 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пло...
15:56 / 06.10.2025
Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу ...
13:32 / 06.10.2025
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
Жител на Рогош: Ще чакаме, докато измрем
14:02 / 06.10.2025
В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите
11:32 / 06.10.2025
Родената в Пловдив Донка Ангъчева получи едно от най-високите дър...
10:49 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS