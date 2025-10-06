Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките заобикалящи ни строежи наоколо

© Google Читателка на Plovdiv24.bg твърди, че предстои застрояване на съществуващ паркинг между две сгради в северната част на Пловдив. Даваме думата на жената сега:



Изпращам до Вас една тема, свързана със застрояването, за която смятам, че обществото трябва да бъде запознато и да бъде поета някаква отговорност от съответните институции.



Живея в "Азалия парк", находящ се в Пловдив, бул. "България" № 127. През изминалата седмица част от паркинга между комплекса и хотел "Плаза" изненадващо беше заграден с метални ограждения (ламарини), където се планира там да "поникне" поредният строеж. Подобно застрояване е крайно нецелесъобразно и поставя редица проблеми:



• ще се отнеме наличен паркинг, който обслужва десетки семейства и посетители



• ще се създадат сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия поради стесняване на уличното пространство



• строителните дейности ще доведат до допълнителен шум, прах и постоянни неудобства за живущите в блока и особено неприятно ще бъде за хората, чиито тераси са точно под строежа



• поставя се под въпрос как и на какво основание изобщо е издадено разрешение за строеж върху толкова малък и неподходящ терен?



Въпросите, на които живущите търсим отговори, засега не остават изяснени. Кой е издал разрешението за строеж и при какви основания? Съответства ли проектът на нормативните изисквания за отстояния, достъп и паркоместа?



От другата страна на блока вече повече от година и половина стои опасен дълбок изкоп за започната сграда, която не се строи и е изоставена. Трябва ли живущите в квартала навсякъде да бъдем заградени с дълбоки изкопи от започнати и недовършени строежи, пък били и те схема на някакви измислени инвеститори?



Това е недопустимо и представлява реална опасност за гражданите. Гражданите на Пловдив вече не можем да дишаме от прах от заобикалящите ни строежи, вече никъде няма зеленина и дървета, навсякъде е бетон. Вместо да се мисли в посока как да се облагородят терените, да се превърнат в паркове за отдих със зеленина и дървета - ще строят поредната сграда. Къде остана мисълта за хората? Къде са градоустройствените планове?



Или всичко е корупция и пране на пари? Няма къде да паркираме колите вече, ако не сме извадили още една торба с пари за паркомясто, да не говорим, че за гараж и дума да не става. Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките заобикалящи ни строежи наоколо, а да не споменавам и непрекъснатия шум от строежите.



Къде остана планът за детската градина в района отпреди повече от 20 години, защото на негово място изникват още и още комплекси? Много въпроси, а никакви отговори. Прилагам и снимка на терена. Живущите смятаме да уведомим всички възможни институции и медии и се молим, някоя от тях да предприеме нещо по въпроса и да потърси отговорност от компетентните лица.